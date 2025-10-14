Em busca de negócios: empresárias do Mato Grosso do Sul participam de missão em Portugal

É a terceira missão empresarial recente que desembarca em Portugal com protagonismo feminino: mulheres brasileiras estão em busca de expandir seus negócios no país. A mais nova missão, que realiza visitas esta semana, veio do Mato Grosso do Sul, em uma iniciativa do Clube de Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, em parceria com o Sebrae.O roteiro inclui Porto e Lisboa, com visitas estratégicas para conhecer melhor o mercado português. Na capital, foi realizado nesta tarde, 14 de outubro, um evento na sede da ApexBrasil para troca de experiências.O primeiro painel abordou a criação de negócios em Portugal, com depoimentos de brasileiras que se mudaram para o país e abriram o próprio empreendimento. Elas compartilharam dicas sobre como lidar com a burocracia e, principalmente, sobre a importância de um bom planejamento e da validação do produto ou serviço.No segundo painel, o tema foi “Internacionalização na prática”. Empresárias que já passaram pelo processo deram recomendações, além de especialistas que apresentaram orientações jurídicas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Integra a comitiva a reitora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Camila Ítavo. "É uma honra para nós, enquanto Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, porque acredito muito na sintonia entre a universidade e os governos. A integração entre Brasil e Portugal passa pela iniciativa privada, pensando na valorização dos negócios e tendo a ciência, a tecnologia, a educação, a inovação como estratégias de desenvolvimento", disse em entrevista ao DN Brasil.. Camila, além de reitora da UFMS, é também conselheira do Sebrae do Mato Grosso do Sul. "Esta visita é muito importante, porque trazemos o DNA dos nossos produtos, a biodiversidade e a bioeconomia que valorizamos no Pantanal", destaca. Sobre a comitiva feminina, ressalta que "te algo muito especial do negócio liderado pelas mulheres que quase sempre são produtos diferenciados com uma história de qualificação, com um DNA daquele produto, com um significado, tem muito coração da concepção", afirma.O evento contou, na abertura, com a presença do embaixador Alessandro Candeas, cônsul-geral do Brasil em Lisboa, que também promove ações voltadas ao empreendedorismo feminino, através do Espaço da Mulher Brasileira (EMub). Inclusive, o consulado está organizando um seminário sobre o tema, em parceria com a ApexBrasil.Esta é a terceira missão empresarial recente acompanhada pelo escritório local da ApexBrasil em que as protagonistas são mulheres. No final de junho, um grupo de artesãs vindas de várias regiões do Brasil participou de uma missão que marcou o início das atividades do escritório em Lisboa.Em setembro, foi a vez de uma missão empresarial do setor de casa e decoração, em parceria com o Atlantic Hub. Novamente, com maioria de empresárias brasileiras.Outros eventos estão previstos para as próximas semanas, com destaque para a programação durante o Web Summit, que será realizado de 10 a 13 de novembro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Quer internacionalizar para Portugal? Estas são as principais dicas de especialistas.Artesãs brasileiras chegam a Lisboa em buscar de conquistar o mercado de Portugal e europeu