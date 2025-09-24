Empresárias brasileiras chegam a Lisboa para internacionalizar produtos de decoração

Uma missão empresarial está em Lisboa nesta semana para fazer negócios na área da decoração. É o RoadShow ABCasa Portugal, promovido pela associação que representa o setor, em parceria com a Apex e o Atlântic Hub. A abertura oficial foi realizada esta quarta-feira, 24 de setembro, na sede da Apex.O evento começou ainda no início da semana com visitas técnicas e em locais de interesse, como grandes redes de supermercados e centros comerciais. Paralalmente, foi montada a feira, com a mostra dos produtos. A abertura foi prestigiada por Juliano Nascimento, embaixador do Brasil na CPLP, uma vez que há também interesse no mercado africano, sendo Portugal esta "ponte".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Temos a expectativa de fazer muitos negócios", destaca ao DN Brasil Gislaine Carrijo, head de Negócios Internacionais e Relações. A previsão é de receber pelo menos 250 potenciais compradores em dois dias. Na sexta-feira, o dia ficou reservado para fechar os negócios. As rodadas serão realizadas no Atlântic Hub, em Oeiras. "O que mais me encanta é que são empresas muito capacitadas e já prontas para desembarcar com força aqui e querem fortalecer a entrada na Europa", explica ao jornal Eduardo Migliorelli, CEO da Atlantic Hub. Este é o segundo grande evento de missão empresarial na Apex em Lisboa. "Estamos muito felizes, a Apex veio para cá justamente com esse propósito. E temos um mês intenso, com dez eventos aqui até o Web Summit", pontua Paulo Mateus, diretor do escritório da Apex. Os eventos envolvem várias áreas, com destaque para missões empresariais formadas por mulheres.Confira a galeria de imagens do fotojornalista do DN Leonardo Negrão.. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Brasil e Portugal agora estão mais perto", ressaltam autoridades com Apex em Lisboa.Quer internacionalizar para Portugal? Estas são as principais dicas de especialistas