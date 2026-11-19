O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou esta quarta-feira, 18 de novembro, os gabaritos oficiais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil atualmente.A edição deste ano, com provas realizadas nos dias 8 e 15 deste mês, teve mais de cinco milhões de inscritos. Com os gabaritos, quem participou consegue calcular as possibilidades para a nota final, mas o resultado depende da avaliação da redação, que só vai ser divulgada no dia 18 de janeiro de 2027, antes da abertura das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SISU).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Até lá, quem deseja estudar no exterior pode ir organizando a lista de opções. A nota do ENEM é aceita como critério de seleção ao ensino superior para brasileiros em vários países. Em Portugal, o Inep tem uma lista de 26 instituições conveniadas. São elas:Universidade Nova de LisboaInstituto Politécnico de Beja;Instituto Politécnico de Leiria;Instituto Politécnico do Porto;Instituto Politécnico de Coimbra;Universidade da Beira Interior;Universidade do Minho;Instituto Politécnico de Santarém;Instituto Politécnico de Castelo Branco;Instituto Politécnico de Bragança;Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias;Instituto Politécnico de Portalegre;Instituto Politécnico de Viseu;Universidade Católica Portuguesa;Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA);Escola Superior Artística do Porto;Universidade de Aveiro;Escola Superior de Enfermagem de Coimbra;Universidade da Maia;Instituto Politécnico da Maia;Universidade Europeia;Escola Superior de Saúde do Alcoitão;Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa;Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM);Instituto Politécnico de Viana do Castelo;IPAM PortoSegundo o Inep, o 'Enem Portugal', como é chamado o programa de acordos interinstitucionais com as instituições de educação superior portuguesas, foi criado em 2014, ano em que algumas universidades começaram a aceitar a nota do exame.Cada instituição portuguesa pode adotar métodos diferentes para consideração da nota do Enem na seleção, por isso é importante conferir os requisitos específicos de cada uma na hora de fazer a candidatura."Os acordos não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil pelo governo brasileiro. A revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes formados em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira. As instituições de ensino superior portuguesas signatárias de convênio são responsáveis pela comunicação oficial sobre essas regras com os candidatos admitidos em seus cursos", reforça o Inep no site sobre o programa..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lisboa lidera número de inscritos no Encceja, prova que certifica o ensino médio de brasileiros no exterior.Encontro em Portugal discute mobilidade acadêmica que beneficia brasileiros.Encceja. Brasil exporta modelo de certificação de jovens e adultos para países africanos de língua portuguesa