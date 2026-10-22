O sonho é antigo: desde 2013, discute-se a criação de um espaço de mobilidade acadêmica entre a Europa e a América Latina. O tema volta a ser debatido esta semana em Portugal, que sedia a VII Cimeira Académica UE–América Latina e Caraíbas. O projeto prevê a criação de um espaço comum que abrange cerca de 52 milhões de estudantes e 4,5 milhões de docentes.Em entrevista ao DN Brasil, o coordenador do evento, Miguel Copetto, explica que a ideia ainda não saiu do papel por várias razões. "É necessário chegar a um acordo relativamente à forma como poderão circular livremente alunos, docentes, investigadores, pessoal docente, para poder, no fundo, criar este espaço comum. Isso obriga a um conjunto de questões que precisam ser resolvidas", explica ao jornal.Uma das questões é conhecida dos imigrantes em Portugal: a dificuldade no reconhecimento de diplomas universitários. "Para que isso possa acontecer, é necessário que existam também regras comuns relativamente à avaliação e acreditação quer de instituições, quer dos próprios cursos. Porque o reconhecimento de diplomas e de títulos pressupõe que exista reciprocidade", detalha. "É um grande desafio", resume o professor.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Seis conferências sobre o tema já foram realizadas em várias partes do mundo. Mas, de acordo com Copetto, o encontro em Portugal traz novidades. "Teremos a presença de diplomatas, embaixadores, políticos, deputados, eurodeputados", destaca. "Iremos fazer chegar essas propostas aos governos, de maneira que comecem a ser dados passos para a sua aplicação prática", acrescenta.O evento começa nesta quinta-feira, 22 de outubro, na Universidade da Maia. A programação inclui uma série de debates centrais sobre a construção do Espaço Comum de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.O encerramento será no dia 23 de outubro, com a apresentação e aprovação da "Declaração da Maia", que reunirá as conclusões e recomendações da cimeira. O documento deverá ser entregue posteriormente aos governos das regiões envolvidas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Protocolo entre AIMA e Faculdade de Direito para regularização é destaque do novo ano letivo para brasileiros.Acordo que facilita equivalência de estudos escolares está em vigor, mas não na prática. Entenda