VII Cimeira Académica UE–América Latina e Caraíbas será na Universidade da Maia.
VII Cimeira Académica UE–América Latina e Caraíbas será na Universidade da Maia.Foto: DR
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Encontro em Portugal discute mobilidade acadêmica que beneficia brasileiros

País sedia a VII Cimeira Académica UE–América Latina e Caraíbas, com representantes de universidades, governos e parlamentos.
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O sonho é antigo: desde 2013, discute-se a criação de um espaço de mobilidade acadêmica entre a Europa e a América Latina. O tema volta a ser debatido esta semana em Portugal, que sedia a VII Cimeira Académica UE–América Latina e Caraíbas. O projeto prevê a criação de um espaço comum que abrange cerca de 52 milhões de estudantes e 4,5 milhões de docentes.

Em entrevista ao DN Brasil, o coordenador do evento, Miguel Copetto, explica que a ideia ainda não saiu do papel por várias razões. "É necessário chegar a um acordo relativamente à forma como poderão circular livremente alunos, docentes, investigadores, pessoal docente, para poder, no fundo, criar este espaço comum. Isso obriga a um conjunto de questões que precisam ser resolvidas", explica ao jornal.

Uma das questões é conhecida dos imigrantes em Portugal: a dificuldade no reconhecimento de diplomas universitários. "Para que isso possa acontecer, é necessário que existam também regras comuns relativamente à avaliação e acreditação quer de instituições, quer dos próprios cursos. Porque o reconhecimento de diplomas e de títulos pressupõe que exista reciprocidade", detalha. "É um grande desafio", resume o professor.

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Seis conferências sobre o tema já foram realizadas em várias partes do mundo. Mas, de acordo com Copetto, o encontro em Portugal traz novidades. "Teremos a presença de diplomatas, embaixadores, políticos, deputados, eurodeputados", destaca. "Iremos fazer chegar essas propostas aos governos, de maneira que comecem a ser dados passos para a sua aplicação prática", acrescenta.

O evento começa nesta quinta-feira, 22 de outubro, na Universidade da Maia. A programação inclui uma série de debates centrais sobre a construção do Espaço Comum de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.

O encerramento será no dia 23 de outubro, com a apresentação e aprovação da "Declaração da Maia", que reunirá as conclusões e recomendações da cimeira. O documento deverá ser entregue posteriormente aos governos das regiões envolvidas.

amanda.lima@dn.pt

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