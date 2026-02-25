Das sementes de açaí aos eventos executivos, Brasil mostra sua diversidade na maior feira de Turismo de Lisboa

Colares feitos com sementes de açaí viajaram de Manaus a Lisboa para enriquecer o estande da cidade na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), a feira de Turismo em Lisboa que é um dos principais eventos do setor na Europa. "São feitos por artesãos", explica uma recepcionista a um participante português.Esta é a primeira vez que Manaus tem um estande próprio no evento. Um investimento que se justifica, segundo o diretor da Manauscult, a secretaria que tem a pasta do Turismo na cidade, pelo peso crescente que os visitantes europeus têm tido na economia local. Um dos fatores que Jender Lobato destaca é o voo da TAP que liga a capital amazonense a Lisboa, retomado em 2025 depois de ter sido interrompido na pandemia."Desde o ano passado, a ocupação deste voo é de 100%, o impacto é notório na cidade", afirma o gestor ao DN Brasil. "O nosso grande objetivo aqui é posicionar Manaus no mercado europeu. Temos recebido cada vez mais turistas da Europa, nosso objetivo é que cresça ainda mais", completa Jender Lobato..Este ano, a BTL tem o Brasil como destino internacional convidado e conta com quase 50 expositores brasileiros. Sejam estandes diretos das cidades e estados, companhias aéreas, agências e outras empresas e startups ligadas sediadas no Brasil. O grupo, encabeçado pela Embratur, ocupa quase um pavilhão inteiro, com programações que envolvem a gastronomia, cultura e arte.Para o secretário de Turismo da cidade de São Paulo, os resultados da participação brasileira na BTL são notórios. Segundo Rui Alves, após a presença na edição de 2025, "o número de eventos e o crescimento do Turismo local dentro da cidade de São Paulo foi gigantesco, em torno de 34%, só pelo conjunto de contatos e conexões estabelecidos, que se refletiu diretamente", explica ao DN Brasil."Viemos marcar presença com o estande próprio, para vender Turismo de gastronomia, de equipamentos históricos, grandes eventos. É uma feira na qual a gente conversa com o trade europeu. Recebemos três milhões de turistas estrangeiros na cidade em 2025, é muito siginificativo e vale investir nas feiras na Europa", completa Rui Alves..A BTL prossegue até o dia 1º de março, na FIL, no Parque das Nações. O Brasil aproveita esse protagonismo no evento para lançar uma nova campanha focada na atração do mercado europeu, com o slogan “Para se renovar, não há lugar como o Brasil”, destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ao DN Brasil. “Essa é uma feira muito importante para a promoção do Brasil, na qual vamos lançar uma nova campanha para toda a Europa”, conta Freixo.Além das ações na BTL, a Embratur traz a Lisboa, como atividade paralela, a Galeria Visit Brasil. Será a primeira vez que a cidade sediará a mostra, que tem como objetivo divulgar o Brasil, em especial as belezas do oceano.A Galeria Visit Brasil estará aberta de 25 de fevereiro a 1.º de março, com entrada gratuita. O local é a Rua da Boavista, 54, no Cais do Sodré..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mamonas Assassinas ganham série na televisão portuguesa a partir de 8 de março.Itamar Vieira Júnior terá sessões de autógrafos em seis cidades portuguesas