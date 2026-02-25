Pavillhão do Brasil na BTL 2026, em Lisboa.
Das sementes de açaí aos eventos executivos, Brasil mostra sua diversidade na maior feira de Turismo de Lisboa

“Para se renovar, não há lugar como o Brasil” é o slogan da campanha da Embratur para o mercado europeu. A Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) conta com quase 50 expositores brasileiros.
Colares feitos com sementes de açaí viajaram de Manaus a Lisboa para enriquecer o estande da cidade na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), a feira de Turismo em Lisboa que é um dos principais eventos do setor na Europa. "São feitos por artesãos", explica uma recepcionista a um participante português.

Esta é a primeira vez que Manaus tem um estande próprio no evento. Um investimento que se justifica, segundo o diretor da Manauscult, a secretaria que tem a pasta do Turismo na cidade, pelo peso crescente que os visitantes europeus têm tido na economia local. Um dos fatores que Jender Lobato destaca é o voo da TAP que liga a capital amazonense a Lisboa, retomado em 2025 depois de ter sido interrompido na pandemia.

"Desde o ano passado, a ocupação deste voo é de 100%, o impacto é notório na cidade", afirma o gestor ao DN Brasil. "O nosso grande objetivo aqui é posicionar Manaus no mercado europeu. Temos recebido cada vez mais turistas da Europa, nosso objetivo é que cresça ainda mais", completa Jender Lobato.

Este ano, a BTL tem o Brasil como destino internacional convidado e conta com quase 50 expositores brasileiros. Sejam estandes diretos das cidades e estados, companhias aéreas, agências e outras empresas e startups ligadas sediadas no Brasil. O grupo, encabeçado pela Embratur, ocupa quase um pavilhão inteiro, com programações que envolvem a gastronomia, cultura e arte.

Para o secretário de Turismo da cidade de São Paulo, os resultados da participação brasileira na BTL são notórios. Segundo Rui Alves, após a presença na edição de 2025, "o número de eventos e o crescimento do Turismo local dentro da cidade de São Paulo foi gigantesco, em torno de 34%, só pelo conjunto de contatos e conexões estabelecidos, que se refletiu diretamente", explica ao DN Brasil.

"Viemos marcar presença com o estande próprio, para vender Turismo de gastronomia, de equipamentos históricos, grandes eventos. É uma feira na qual a gente conversa com o trade europeu. Recebemos três milhões de turistas estrangeiros na cidade em 2025, é muito siginificativo e vale investir nas feiras na Europa", completa Rui Alves.

A BTL prossegue até o dia 1º de março, na FIL, no Parque das Nações. O Brasil aproveita esse protagonismo no evento para lançar uma nova campanha focada na atração do mercado europeu, com o slogan “Para se renovar, não há lugar como o Brasil”, destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ao DN Brasil. “Essa é uma feira muito importante para a promoção do Brasil, na qual vamos lançar uma nova campanha para toda a Europa”, conta Freixo.

Além das ações na BTL, a Embratur traz a Lisboa, como atividade paralela, a Galeria Visit Brasil. Será a primeira vez que a cidade sediará a mostra, que tem como objetivo divulgar o Brasil, em especial as belezas do oceano.

A Galeria Visit Brasil estará aberta de 25 de fevereiro a 1.º de março, com entrada gratuita. O local é a Rua da Boavista, 54, no Cais do Sodré.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
