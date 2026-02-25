Mamonas Assassinas ganham série na televisão portuguesa a partir de 8 de março

Quem cresceu nos anos 1990 dificilmente esqueceu o impacto dos Mamonas Assassinas. A partir de 8 de março, às 21h, a história do grupo chega à TV portuguesa com a estreia de "Mamonas Assassinas - A Série", na Record Europa. A produção reconta a trajetória da banda que saiu de Guarulhos para se tornar um fenômeno nacional em poucos meses - e que ainda hoje embala a memória afetiva de muitos brasileiros que vivem em Portugal.A série começa em 1992, quando Dinho, Sérgio e Samuel Reoli, Júlio Rasec e Bento Hinoto tentavam viver de música enquanto conciliavam ensaios com outros trabalhos. O enredo acompanha o início difícil, a formação da identidade irreverente do grupo e a construção de um estilo que misturava rock, pagode, sertanejo e humor escancarado, combinação que rapidamente conquistou o público.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNos papéis principais estão Ruy Brissac (Dinho), Rhener Freitas (Sérgio Reoli), Adriano Tunes (Samuel Reoli), Robson Lima (Júlio Rasec) e Beto Hinoto (Bento Hinoto). A produção também retrata personagens importantes nessa trajetória, como o produtor Rick Bonadio, além de familiares e pessoas próximas que acompanharam de perto a transformação daqueles cinco jovens em ídolos populares.A narrativa passa pelo lançamento do único álbum da banda, em 1995, que vendeu milhões de cópias e colocou músicas como "Pelados em Santos" e "Vira-Vira" no topo das rádios. A série também aborda o acidente aéreo de 2 de março de 1996, que interrompeu de forma abrupta a carreira do grupo no auge do sucesso."Mamonas Assassinas - A Série" estreia no dia 8 de março, às 21h, na Record Europa, disponível nas principais operadoras de TV por assinatura em Portugal.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Caetano Veloso substitui Maria Bethânia no Coala Festival em Cascais