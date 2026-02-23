Brasil é o convidado da BTL e traz quase 50 expositores com programação especial

Há meses, o escritório da Embratur e o da Apex em Portugal trabalham para a participação do Brasil na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), que começa esta semana em Lisboa. O país sempre tem uma grande participação na feira, uma das mais importantes do setor na Europa. No entanto, esta edição é ainda mais especial: a organização da BTL escolheu o Brasil como país convidado, o que garante ainda mais destaque. Para Marcelo Freixo, presidente da Embratur, esse reconhecimento fortalece a relação entre as duas nações. “É especialmente simbólico tratar desse tema em Lisboa, sendo o Brasil o país homenageado da BTL, reforçando a força da nossa conexão histórica e cultural com Portugal e com o Atlântico”, diz ao DN Brasil.O Brasil aproveitará esse protagonismo em Portugal para lançar uma nova campanha, com o slogan “Para se renovar, não há lugar como o Brasil”, destaca Freixo. “Essa é uma feira muito importante para a promoção do Brasil, na qual vamos lançar uma nova campanha para toda a Europa”, conta. A iniciativa terá como foco a promoção do país como um destino de turismo regenerativo, com ênfase no bem-estar e na reconexão com a natureza, destacando os biomas brasileiros e experiências alinhadas às novas tendências do turismo internacional.O país terá quase 50 expositores, entre estados brasileiros, destinos turísticos específicos, companhias aéreas e agências de turismo sediadas no Brasil. “Vamos ter praticamente um pavilhão inteiro de destinos brasileiros. É realmente um momento incrível para que todos os profissionais do turismo possam ampliar negócios com o nosso país e, claro, para que todos os portugueses conheçam ainda mais o Brasil. Não há lugar como o Brasil”, afirma o presidente da Embratur. Entre os estados com presença confirmada estarão Pernambuco, Amazonas, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Sebastião e Mato Grosso do Sul, além de cidades como Porto Alegre e Foz do Iguaçu. Já o estande do Brasil terá um “conceito imersivo e sensorial”, com “ações institucionais, ativações culturais e experiências gastronômicas”.Presença do Brasil em PortugalPara Paulo Mateus, diretor do escritório da Apex em Lisboa, essa homenagem ao Brasil e o aumento da procura pelo país como destino de turismo e negócios também são resultado do trabalho desenvolvido localmente. “Aqui, no escritório de Lisboa, atuamos como uma plataforma de articulação econômica, institucional e empresarial, criando pontes entre a promoção comercial, a atração de investimentos e o fortalecimento da imagem do Brasil no exterior. Turismo, comércio e investimentos deixam de ser agendas paralelas e passam a operar de forma integrada, e a Bolsa de Turismo de Lisboa acaba materializando essa sinergia”, explica ao jornal.Portugal, cada vez mais, é um parceiro estratégico do Brasil, afirma. “Portugal, pela centralidade europeia, pela língua e pela densidade das relações econômicas e culturais, acaba sendo esse hub estratégico para uma atuação conjunta. A ação coordenada entre a Embratur e a Apex fortalece o posicionamento do Brasil como um país moderno, aberto a parcerias e capaz de transformar esse interesse turístico em relações econômicas duradouras”, pontua.Aproveitando a BTL, a Embratur traz a Lisboa a Galeria Visit Brasil. Será a primeira vez que a cidade sediará a mostra, que tem como objetivo divulgar o Brasil, em especial as belezas do oceano. A Galeria Visit Brasil estará aberta de 25 de fevereiro a 1.º de março, com entrada gratuita. O local é a Rua da Boavista, 54, no Cais do Sodré, em salas que vão se transformar em um “Brasil autêntico, vibrante e cheio de camadas”.Marcelo Freixo convida todos a visitarem o espaço, seja para matar a saudade do Brasil ou para sentir como é estar lá. “O mar sempre foi parte da alma brasileira. Ao colocá-lo no centro da Galeria Visit Brasil, reafirmamos que promover o país é também proteger aquilo que nos define. Queremos que o público em Lisboa sinta a energia do nosso litoral, mas também compreenda que o Brasil está comprometido com a conservação e a regeneração dos ecossistemas costeiros, assim como de todo o meio ambiente. Essa é a visão de turismo e de futuro que queremos levar ao mundo”, destaca ao DN Brasil. O percurso imersivo mistura fotos, artesanato, vídeos e sons. Além da exposição, a galeria contará com uma programação especial, que inclui conversas sobre temas como gastronomia, degustação de caipirinha e exibição de documentários. A programação completa pode ser conferida aqui.amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa do DN desta segunda-feira, 23 de fevereiro..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros com contribuições na Segurança Social passam dos 409 mil.Galeria Visit Brasil estreia em Lisboa com experiência imersiva sobre o Atlântico