Brasil é o convidado da BTL e traz quase 50 expositores com programação especial

“Essa é uma feira muito importante para promoção do Brasil em que vamos lançar uma nova campanha para toda a Europa”, diz ao DN Brasil o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.
Há meses, o escritório da Embratur e o da Apex em Portugal trabalham para a participação do Brasil na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), que começa esta semana em Lisboa. O país sempre tem uma grande participação na feira, uma das mais importantes do setor na Europa.

No entanto, esta edição é ainda mais especial: a organização da BTL escolheu o Brasil como país convidado, o que garante ainda mais destaque. Para Marcelo Freixo, presidente da Embratur, esse reconhecimento fortalece a relação entre as duas nações. “É especialmente simbólico tratar desse tema em Lisboa, sendo o Brasil o país homenageado da BTL, reforçando a força da nossa conexão histórica e cultural com Portugal e com o Atlântico”, diz ao DN Brasil.

O Brasil aproveitará esse protagonismo em Portugal para lançar uma nova campanha, com o slogan “Para se renovar, não há lugar como o Brasil”, destaca Freixo. “Essa é uma feira muito importante para a promoção do Brasil, na qual vamos lançar uma nova campanha para toda a Europa”, conta. A iniciativa terá como foco a promoção do país como um destino de turismo regenerativo, com ênfase no bem-estar e na reconexão com a natureza, destacando os biomas brasileiros e experiências alinhadas às novas tendências do turismo internacional.

O país terá quase 50 expositores, entre estados brasileiros, destinos turísticos específicos, companhias aéreas e agências de turismo sediadas no Brasil. “Vamos ter praticamente um pavilhão inteiro de destinos brasileiros. É realmente um momento incrível para que todos os profissionais do turismo possam ampliar negócios com o nosso país e, claro, para que todos os portugueses conheçam ainda mais o Brasil. Não há lugar como o Brasil”, afirma o presidente da Embratur.

Entre os estados com presença confirmada estarão Pernambuco, Amazonas, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Sebastião e Mato Grosso do Sul, além de cidades como Porto Alegre e Foz do Iguaçu. Já o estande do Brasil terá um “conceito imersivo e sensorial”, com “ações institucionais, ativações culturais e experiências gastronômicas”.

Presença do Brasil em Portugal

Para Paulo Mateus, diretor do escritório da Apex em Lisboa, essa homenagem ao Brasil e o aumento da procura pelo país como destino de turismo e negócios também são resultado do trabalho desenvolvido localmente. “Aqui, no escritório de Lisboa, atuamos como uma plataforma de articulação econômica, institucional e empresarial, criando pontes entre a promoção comercial, a atração de investimentos e o fortalecimento da imagem do Brasil no exterior. Turismo, comércio e investimentos deixam de ser agendas paralelas e passam a operar de forma integrada, e a Bolsa de Turismo de Lisboa acaba materializando essa sinergia”, explica ao jornal.

Portugal, cada vez mais, é um parceiro estratégico do Brasil, afirma. “Portugal, pela centralidade europeia, pela língua e pela densidade das relações econômicas e culturais, acaba sendo esse hub estratégico para uma atuação conjunta. A ação coordenada entre a Embratur e a Apex fortalece o posicionamento do Brasil como um país moderno, aberto a parcerias e capaz de transformar esse interesse turístico em relações econômicas duradouras”, pontua.

Aproveitando a BTL, a Embratur traz a Lisboa a Galeria Visit Brasil. Será a primeira vez que a cidade sediará a mostra, que tem como objetivo divulgar o Brasil, em especial as belezas do oceano. A Galeria Visit Brasil estará aberta de 25 de fevereiro a 1.º de março, com entrada gratuita. O local é a Rua da Boavista, 54, no Cais do Sodré, em salas que vão se transformar em um “Brasil autêntico, vibrante e cheio de camadas”.

Marcelo Freixo convida todos a visitarem o espaço, seja para matar a saudade do Brasil ou para sentir como é estar lá. “O mar sempre foi parte da alma brasileira. Ao colocá-lo no centro da Galeria Visit Brasil, reafirmamos que promover o país é também proteger aquilo que nos define. Queremos que o público em Lisboa sinta a energia do nosso litoral, mas também compreenda que o Brasil está comprometido com a conservação e a regeneração dos ecossistemas costeiros, assim como de todo o meio ambiente. Essa é a visão de turismo e de futuro que queremos levar ao mundo”, destaca ao DN Brasil.

O percurso imersivo mistura fotos, artesanato, vídeos e sons. Além da exposição, a galeria contará com uma programação especial, que inclui conversas sobre temas como gastronomia, degustação de caipirinha e exibição de documentários. A programação completa pode ser conferida aqui.

