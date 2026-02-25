Itamar Vieira Júnior terá sessões de autógrafos em seis cidades portuguesas

Itamar Vieira Júnior está chegando a Portugal para uma turnê literária pelo país. O premiado escritor brasileiro terá sessões de autógrafos em sete cidades portuguesas, incluindo Lisboa e Porto.“É uma espécie de volta literária a Portugal, que a Dom Quixote preparou para Itamar Vieira Junior, a poucos dias do seu regresso ao convívio com os leitores portugueses para lhes dar a conhecer aquele que é o seu mais recente romance”, destaca a editora Dom Quixote. O livro Coração sem Medo chegou às livrarias portuguesas no mês passado.A agenda do brasileiro em Portugal começa na Póvoa de Varzim, no festival Correntes d’Escritas, de 24 a 28 de fevereiro. Itamar será um dos grandes nomes do evento literário, ao lado de outros escritores e escritoras internacionais.No início de março, as sessões acontecem na região de Lisboa: no dia 1º, na livraria Indie, em Cascais; no dia 2, na livraria Cervantes, em Lisboa — ambas às 18h30. No dia seguinte, 3 de março, será a vez da livraria Saudade, às 18h. Ainda em Lisboa, no dia 4 de março, o escritor encontra leitores e leitoras na livraria Buchholz, às 18h30. O tour pela região termina no dia seguinte, 5 de março, na livraria Culsete, também às 18h30, em Setúbal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Depois, o baiano segue para o Norte do país. Na noite de 6 de março, assina autógrafos na lendária livraria Lello, no Porto, às 21h. Os encontros se encerram em Guimarães, no festival Húmus, às 17h.A relação com PortugalO escritor brasileiro venceu o Prêmio LeYa em 2018 com o livro Torto Arado. Foi o início da parceria com a editora, que lançou a obra em Portugal no ano seguinte, em 2019.“Estou feliz por poder reencontrar leitores e amigos do outro lado do Atlântico, onde minha carreira como escritor ganhou projeção. Sem o Prêmio LeYa, talvez a história desses livros tivesse um caminho diferente”, escreveu nas redes sociais.Querido em Portugal por brasileiros e portugueses, Itamar é considerado um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Engenheiro agrônomo de formação, suas obras abordam temas como desigualdade social, memória, terra e identidade no Brasil rural.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.“Coração sem Medo”: novo livro de Itamar Vieira Junior chega às livrarias portuguesas.Jeferson Tenório. “O discurso da extrema-direita é muito sedutor para o jovem da periferia"