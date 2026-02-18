Galeria Visit Brasil estreia em Lisboa com experiência imersiva sobre o Atlântico

Lisboa recebe na próxima semana a estreia da Galeria Visit Brasil, uma exposição imersiva sobre o país. Será a primeira vez que a cidade sediará a mostra, que tem como objetivo divulgar o Brasil, em especial as belezas do oceano.A Visit Brasil estará aberta de 25 de fevereiro a 1º de março, com entrada gratuita. O local é a Rua da Boavista, 54, no Cais do Sodré, em salas que vão se transformar em um “Brasil autêntico, vibrante e cheio de camadas”. Quem traz a mostra ao país é a Embratur.No coração desta edição, na capital portuguesa, está a exposição Oceano – Descubra o Brasil em Paisagens Bordadas pelo Atlântico. O percurso imersivo mistura fotos, artesanato, vídeos e sons. “A proposta é simples e irresistível: entrar, abrandar o ritmo e sentir o Brasil a partir do mar.”O Atlântico surge como paisagem, cultura e ponto de ligação entre Brasil e Portugal. Uma das atividades será viver a sensação de mergulho em Fernando de Noronha e nos Lençóis Maranhenses com o uso de modernos óculos de realidade virtual.Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destaca que a exposição tem uma visão de futuro. “Levaremos mais do que a promoção de destinos para Lisboa. Levaremos uma visão de futuro. Colocar o mar no centro da promoção turística é reconhecer sua importância e se tornar um aliado do meio ambiente, apoiando a conservação da vida marinha e a regeneração dos ecossistemas costeiros”, afirma. A Galeria Visit Brasil já passou por cidades como Londres, Roma, Paris, Nova Iorque, Los Angeles e Miami.Além da exposição, a galeria terá uma programação especial. Entre as atividades, estão conversas sobre temas como gastronomia, degustação de caipirinha e exibição de documentários. A programação completa pode ser conferida aqui. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Quer trabalhar com turismo? Feira de emprego chega a Lisboa.TAP terá voos diretos para São Luís do Maranhão