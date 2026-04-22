Simone Mendes confirma apresentações em Lisboa e Porto este ano

A artista brasileira Simone Mendes está de volta a Portugal. Após lotar duas apresentações no país em 2025, a cantora sertaneja tem dois novos shows marcados para o outono. No início de outubro, Lisboa e Porto receberão espetáculos de Simone, que iniciou a carreira na dupla Simone & Simaria.Em Lisboa, o local escolhido é o Campo Pequeno, na noite de 2 de outubro. Já no Porto, o show será na Super Bock Arena, no dia 3 de outubro. “A artista brasileira promete noites repletas de emoção, com os grandes êxitos que marcaram a sua carreira e que o público vai querer cantar do início ao fim”, destaca a produtora.A separação da dupla não diminuiu o sucesso da cantora, hoje uma das mais ouvidas do país no sertanejo. Atualmente, uma das canções mais ouvidas no Spotify é P de Pecado, em parceria com o grupo Menos é Mais (que se apresenta no mês maio em Portugal). Outra música em destaque é Saudade Burra, em parceria com Lauana Prado, que esteve em Lisboa e Porto no ano passado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Mas nada supera o sucesso de Erro Gostoso, com mais de 463 mil ouvintes na plataforma. A artista também lançou recentemente o EP Melhor de Mim, com seis faixas. Os shows costumam misturar os novos sucessos com músicas da antiga dupla, como as do projeto Bar das Coleguinhas.Os ingressos estão à venda a partir de 30 euros. Para quem quer ver a artista ainda mais de perto, as áreas VIP têm valores que chegam a 65 euros.Onda sertanejaNão é de hoje que artistas sertanejos encontram em Portugal um grande público. Não é apenas a comunidade brasileira que aprecia o estilo: os portugueses também se renderam à “sofrência”. Recentemente, passaram pelo país duplas como Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó, Zé Neto & Cristiano e Henrique & Juliano. Ainda para este ano, estão confirmados shows de Maiara & Maraisa, Paula Fernandes e do projeto Cê Tá Doido..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Paula Fernandes se apresenta em Lisboa na próxima semana.Maiara e Maraísa são atração do festival 'O Sol da Caparica'