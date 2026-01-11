Projeto sertanejo "Ce Tá Doido" chega a Portugal este ano

Assim como no ano passado, 2026 promete ser um ano em que a cena sertaneja brasileira terá destaque em Portugal. O projeto musical Cê Tá Doido terá a primeira edição no país no dia 3 de outubro. O grupo, formado por Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo, é um sucesso no Brasil, com shows por todo o país.O anúncio do show em Lisboa ocorreu junto com a divulgação da primeira agenda para 2026, que já conta com dezenas de concertos marcados. Até o momento, é a única apresentação internacional. O local exato ainda não foi divulgado.O Cê Tá Doido é um projeto musical sertanejo que reúne artistas do gênero em apresentações conjuntas, gravações ao vivo e festivais itinerantes pelo Brasil. Os cantores dividem o palco para interpretar sucessos próprios e releituras de canções de vários estilos e épocas, desde hits do chamado sertanejo universitário mais recente até clássicos do gênero dos anos 1990 e início dos anos 2000.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Mas as músicas apresentadas no show vão além do sertanejo. É o caso da canção Tempo Perdido, da Legião Urbana, Lanterna dos Afogados, do Paralamas do Sucesso e Colo de Menina, do grupo de forró Falamansa. O projeto já conta com cinco álbuns gravados ao vivo em 2025, nas cidades de Fortaleza, Goiânia, Santa Fé do Sul, Ribeirão Preto e São José do Rio PretoArtistas do Brasil em PortugalUm dos primeiros shows sertanejos em Portugal este ano será da dupla Maiara & Maraisa. No dia 6 de fevereiro, a apresentação ocorrerá no Porto, na Super Bock Arena. Na noite seguinte, o palco do Campo Pequeno, em Lisboa, recebe as artistas.Ainda este ano, estão marcados shows com Lucas Lucco, Bruno & Marrone e uma edição do Festyvibe, que reúne artistas como Mari Fernandez e Zé Vaqueiro. Confira aqui a agenda completa de shows brasileiros confirmados em Portugal neste ano.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..FestVybbe volta a Lisboa em fevereiro com edição na MEO Arena.Bruno e Marrone anunciam turnê por Portugal