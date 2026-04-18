Paula Fernandes se apresenta em Lisboa na próxima semana

De volta recentemente aos palcos, a cantora Paula Fernandes não deixou Portugal de fora da agenda de shows. A artista está com apresentação marcada para o dia 24 de abril, no Monsantos Open Air, em Lisboa. Os organizadores prometem um “cenário intimista e envolvente” no concerto.A brasileira esteve com a carreira pausada desde 2022 até 2025. Em entrevistas recentes, explicou que preferiu se afastar dos palcos após um ritmo de 200 shows por ano e vários assédios que sofreu. A artista também sofreu um acidente de carro e pensou que ia morrer.Em 2025, voltou a fazer projetos, com a composição de novas canções e a preparação para voltar aos palcos. Na semana passada, a artista gravou um DVD chamado 30 e poucos anos, em que revisita os sucessos da carreira. O show contou com participações de vários artistas, como Zezé Di Camargo, Guilherme & Santiago, Simone Mendes, Sérgio Reis e Padre Fábio de Melo, além de Ana Castela, estrela da nova geração da música sertaneja. A gravação ocorreu em São Paulo.Cantora desde a infânciaPaula Fernandes consolidou-se como uma das principais vozes femininas da música sertaneja brasileira ao longo das últimas duas décadas. As canções combinam romantismo e com influências country.A mineira nasceu em Sete Lagoas e iniciou a carreira ainda na infância, lançando seu primeiro álbum independente aos 10 anos. O reconhecimento nacional ocorreu em 2009 com o disco Pássaro de Fogo. A música foi destaque em várias novelas e sucesso nas rádios de todo o país.Os últimos lotes para o show em Lisboa estão à venda com valores entre 35 euros a 60 euros na área vip..Luísa Sonza anuncia shows em Portugal em 2027 com passagem por Lisboa e Porto.Maiara e Maraísa são atração do festival 'O Sol da Caparica'