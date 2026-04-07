Maiara e Maraísa são atração do festival 'O Sol da Caparica'

Sertanejo combina com praia, sol e calor? Para o festival O Sol da Caparica, sim. A dupla Maiara e Maraísa será a atração principal do evento no dia 13 de agosto, primeiro dia do festival de verão.“Uma das duplas mais marcantes do sertanejo, Maiara & Maraísa sobem ao palco no dia 13 de agosto e prometem um concerto cheio de emoção e energia. Com vozes que conquistam à primeira nota e uma presença que envolve do início ao fim, levam o público a uma viagem de emoções, do primeiro ao último tema”, destaca o Sol da Caparica. A dupla esteve recentemente em Lisboa e no Porto, em dois shows com grande participação do público. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As brasileiras estão no ranking das artistas mais influentes dos anos 2010 no Brasil, quando surgiu o fenômeno feminejo. Hits como Medo Bobo, Mexidinho, 10% e Aí Eu Bebo ajudaram a dupla a alcançar popularidade nacional. As letras das músicas combinam amor, desilusões e empoderamento feminino.Assim como Marília Mendonça, que faleceu em 2021,elas também se destacam como compositoras, tendo escrito músicas gravadas por diversos artistas do gênero. Ao longo da carreira, acumularam prêmios, turnês nacionais e milhões de reproduções nas plataformas digitais.O festival onde a dupla se apresenta ocorre no auge do verão português, em uma das praias mais famosas do país. Os ingressos custam entre 28 € e 82 € e estão à venda online. Assim, mais um festival português aposta em nomes brasileiros para os palcos principais. Outra confirmação recente é a de MC Livinho no Festival da Comida Continente.Têm sido variados os estilos musicais dos shows brasileiros em Portugal. Nos últimos meses, já passaram pelos palcos portugueses a dupla Bruno & Marrone, o projeto Festyvibe, Dominguinhos e Jorge Aragão. Outras apresentações já confirmadas para 2026 incluem o projeto Cê Tá Doido, Ivete Sangalo e o grupo Menos é Mais. Isso sem contar os vários shows em festivais como Rock in Rio, Jardins do Marquês e Coala.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Projeto sertanejo "Ce Tá Doido" chega a Portugal este ano