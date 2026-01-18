Grupo Menos é Mais desembarca em Portugal com a tour "Puro suco do Brasil"

Depois de se apresentar no festival português "O Sol da Caparica", o Menos é Mais retorna a Portugal. O grupo de pagode agora chega ao país com a turnê "Puro suco do Brasil" em maio. Duas cidades vão receber os shows dos artistas: Lisboa e Porto.A tour começa pelo norte do país, com apresentação no Super Bock Arena, no dia 22 de maio. Na noite seguinte, é a vez de Lisboa, no palco do MEO Arena. No repertório, prometem músicas como Lapada Dela, Adorei e Melhor Eu Ir.Os ingressos já estão à venda nos sites habituais. Os valores variam entre 50 e 65 euros para a apresentação no Porto e entre 45 a 75 euros na capital. O grupo foi formado em Brasília que se consolidou como um dos principais nomes do gênero no Brasil nos últimos anos. Surgido de encontros informais entre amigos, os músicos ganharam projeção nacional com vídeos publicados nas redes sociais, especialmente no YouTube. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAs releituras de clássicos do samba alcançaram milhões de visualizações e impulsionaram a carreira. O “Churrasquinho Menos é Mais” é um dos principais projetos, com rodas de samba gravadas ao vivo. Atualmente, o grupo realiza turnês em todo o Brasil, com shows e participações em festivais não só no país, mas também em outros locais. No verão passado, os brasileiros foram uma das atrações do festival O Sol da Caparica, na região metropolitana de Lisboa.Os artistas também acumulam reconhecimento em premiações da música brasileira. O primeiro grande marco ocorreu em 2020, no Prêmio Multishow de Música Brasileira, onde venceram a categoria Experimente, voltada a artistas em ascensão. Já a música P do Pecado, em parceria com Simone Mendes, foi eleita Hit do Ano na edição de 2025 do Prêmio Multishow.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Confira os shows de artistas do Brasil confirmados em Portugal neste ano.Projeto sertanejo "Ce Tá Doido" chega a Portugal este ano