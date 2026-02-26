Experiência imersiva é uma das atrações da Visit Brasil, com entrada gratuita.
Cultura DN Brasil

O que há de bom: ressaca de Carnaval, teatro, galeria Visit Brasil e show de arrocha

Não, o Carnaval ainda não acabou em Lisboa.
Publicado a

O fim de semana será sem chuva em Lisboa, meio caminho andado para curtir as atrações na cidade. Na coluna O que há de bom desta semana, destacamos uma diversidade de eventos, incluindo uma ressaca de Carnaval com o Lisbloco.

Mais datas para a peça O Algoritmo

Um boa pedida para esta sexta é aproveitar uma das sessões extras da peça teatral imersiva O Algoritmo. Dirigida pelo brasileiro Miguel Thiré, a a experiência convida o público para uma “experiência viva, relacional e profundamente humana”. Leia mais aqui.

Quando? Sexta-feira (27)

Onde? No Unicorn Factory Lisboa

Preço? A partir de 16 euros

Galeria Visit Brasil

Até segunda-feira dá para visitar a galeria Visit Brasil, que mostra “Brasil autêntico, vibrante e cheio de camadas”. A exposição traz vários objetos e experiências, como um mergulho no mar a partir de realidade virtual. Saiba mais aqui.

Quando? Até 1º de março

Onde? Rua da Boavista, 54, no Cais do Sodré.

Preço? Entrada livre

Ressaca de Carnaval com o Lisbloco

Para quem ainda não curtiu o Carnaval ou quer curtir de novo, dá tempo! O Lisbloco promove a festa "ressaca de Carnaval". Além da diversão, a entrada colaborativa vai ajudar a cobrir os custos do desfile do bloco. PS: pode ir fantasiado.

Quando? Sábado, 28 de fevereiro

Onde? Na Fábrica Braço de Prata

Preço? Entrada colaborativa

Arrocha no FestVybbe

A segunda edição da festa que traz o arrocha pra Portugal é já neste sábado. O evento terá uma produção de maior dimensão e mantendo o foco na música brasileira, em especial nos ritmos ligados ao forró e à cena nordestina. Assim como no ano passado, o cartaz reúne os artistas Xand Avião, Nattan, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim e Léo Foguete.

Quando? Sábado, 28 de fevereiro

Onde? No MEO Arena

Preço? A partir de 37 euros

Feira Cultural Latino Americana

Todo primeiro domingo de cada mês o compromisso é na Fábrica Braço de Prata, com a Feira Cultural Latino Americana. Música, atividades para as crianças e claro, muita comida de toda a América Latina. É logo a partir das 12h00!

Quando? Domingo, 01 de março

Onde? Na Fábrica Braço de Prata

Preço? Entrada colaborativa

