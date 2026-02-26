O que há de bom: ressaca de Carnaval, teatro, galeria Visit Brasil e show de arrocha

O fim de semana será sem chuva em Lisboa, meio caminho andado para curtir as atrações na cidade. Na coluna O que há de bom desta semana, destacamos uma diversidade de eventos, incluindo uma ressaca de Carnaval com o Lisbloco. Mais datas para a peça O AlgoritmoUm boa pedida para esta sexta é aproveitar uma das sessões extras da peça teatral imersiva O Algoritmo. Dirigida pelo brasileiro Miguel Thiré, a a experiência convida o público para uma “experiência viva, relacional e profundamente humana”. Leia mais aqui. Quando? Sexta-feira (27)Onde? No Unicorn Factory LisboaPreço? A partir de 16 eurosGaleria Visit BrasilAté segunda-feira dá para visitar a galeria Visit Brasil, que mostra “Brasil autêntico, vibrante e cheio de camadas”. A exposição traz vários objetos e experiências, como um mergulho no mar a partir de realidade virtual. Saiba mais aqui. Quando? Até 1º de marçoOnde? Rua da Boavista, 54, no Cais do Sodré.Preço? Entrada livreClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ressaca de Carnaval com o LisblocoPara quem ainda não curtiu o Carnaval ou quer curtir de novo, dá tempo! O Lisbloco promove a festa "ressaca de Carnaval". Além da diversão, a entrada colaborativa vai ajudar a cobrir os custos do desfile do bloco. PS: pode ir fantasiado.Quando? Sábado, 28 de fevereiroOnde? Na Fábrica Braço de PrataPreço? Entrada colaborativaArrocha no FestVybbeA segunda edição da festa que traz o arrocha pra Portugal é já neste sábado. O evento terá uma produção de maior dimensão e mantendo o foco na música brasileira, em especial nos ritmos ligados ao forró e à cena nordestina. Assim como no ano passado, o cartaz reúne os artistas Xand Avião, Nattan, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim e Léo Foguete.Quando? Sábado, 28 de fevereiroOnde? No MEO ArenaPreço? A partir de 37 eurosFeira Cultural Latino AmericanaTodo primeiro domingo de cada mês o compromisso é na Fábrica Braço de Prata, com a Feira Cultural Latino Americana. Música, atividades para as crianças e claro, muita comida de toda a América Latina. É logo a partir das 12h00!Quando? Domingo, 01 de marçoOnde? Na Fábrica Braço de PrataPreço? Entrada colaborativaAté semana que vem, com o Nuno de volta!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Itamar Vieira Júnior terá sessões de autógrafos em seis cidades portuguesas.Peça "A mulher desarvorada" entra em cartaz novamente com quatro sessões