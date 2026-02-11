Público participa da encenação.
Diretor brasileiro assina peça imersiva sobre algoritmos em Lisboa

Peça está em cartaz até o dia 22 fevereiro de 2026, nas quintas, sextas e sábados às 21h, domingos às 18h.
Como funcionam os algoritmos que nos manipulam e como podemos inverter essa lógica em cena? Esse é o ponto de partida da peça imersiva O Algoritmo, criada pelo brasileiro Miguel Thiré e pelo português Michel Simeão. A obra está em cartaz no Beato Innovation District até o dia 22 de fevereiro.

Com duração de 90 minutos, a experiência convida o público para uma “experiência viva, relacional e profundamente humana”. O elenco é composto por João Maria Spínola, Joana Bravo Belchior e Priscilla Squeff, que, em cena, investigam “o poder de sedução dos sistemas algorítmicos, que nos oferecem exatamente aquilo que queremos ver, capturam nossa atenção e, ao mesmo tempo, nos isolam”.

A plateia não permanece apenas sentada assistindo: passa a fazer parte da experiência, “participando de dinâmicas relacionais delicadas e profundas, baseadas na escuta, no compartilhamento e na criação de vínculos, sem qualquer exposição forçada”. A peça propõe a vivência de uma “máquina humana”, um sistema vivo de relações que alterna entre controle e entrega.

Tanto Miguel quanto Michel são nomes de destaque no teatro imersivo. Michel Simeão é o criador de sucessos como O Convento e O Jogo do Diabo, sendo reconhecido por sua capacidade de desenvolver dispositivos cênicos de forte impacto sensorial e narrativo.

Já o brasileiro Miguel Thiré é o criador da técnica dos Jogos de Escuta, base do processo de criação de O Algoritmo, e foi responsável pelo aclamado espetáculo imersivo Alice, o Outro Lado da História. Os criadores ressaltam que o Beato Innovation District é o local ideal para a apresentação, por ser “um dos polos mais dinâmicos e atrativos da cidade, onde inovação, criatividade, tecnologia e cultura se cruzam em um mesmo território”.

A peça está em cartaz até o dia 22 fevereiro de 2026, nas quintas, sextas e sábados às 21h, domingos às 18h. A classificação etária é de 16 anos e os ingressos estão à venda online pelo valor de 22 euros.

