Diretor brasileiro assina peça imersiva sobre algoritmos em Lisboa

Como funcionam os algoritmos que nos manipulam e como podemos inverter essa lógica em cena? Esse é o ponto de partida da peça imersiva O Algoritmo, criada pelo brasileiro Miguel Thiré e pelo português Michel Simeão. A obra está em cartaz no Beato Innovation District até o dia 22 de fevereiro.Com duração de 90 minutos, a experiência convida o público para uma "experiência viva, relacional e profundamente humana". O elenco é composto por João Maria Spínola, Joana Bravo Belchior e Priscilla Squeff, que, em cena, investigam "o poder de sedução dos sistemas algorítmicos, que nos oferecem exatamente aquilo que queremos ver, capturam nossa atenção e, ao mesmo tempo, nos isolam".A plateia não permanece apenas sentada assistindo: passa a fazer parte da experiência, "participando de dinâmicas relacionais delicadas e profundas, baseadas na escuta, no compartilhamento e na criação de vínculos, sem qualquer exposição forçada". A peça propõe a vivência de uma "máquina humana", um sistema vivo de relações que alterna entre controle e entrega.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppTanto Miguel quanto Michel são nomes de destaque no teatro imersivo. Michel Simeão é o criador de sucessos como O Convento e O Jogo do Diabo, sendo reconhecido por sua capacidade de desenvolver dispositivos cênicos de forte impacto sensorial e narrativo.Já o brasileiro Miguel Thiré é o criador da técnica dos Jogos de Escuta, base do processo de criação de O Algoritmo, e foi responsável pelo aclamado espetáculo imersivo Alice, o Outro Lado da História. Os criadores ressaltam que o Beato Innovation District é o local ideal para a apresentação, por ser "um dos polos mais dinâmicos e atrativos da cidade, onde inovação, criatividade, tecnologia e cultura se cruzam em um mesmo território".A peça está em cartaz até o dia 22 fevereiro de 2026, nas quintas, sextas e sábados às 21h, domingos às 18h. A classificação etária é de 16 anos e os ingressos estão à venda online pelo valor de 22 euros.