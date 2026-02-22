O grupo brasileiro no palco da RTP.
MPB é homenageada no Festival da Canção de Portugal com 12 artistas brasileiros no palco

Luca Argel, Nani Medeiros e Karla da Silva foram alguns dos brasileiros que se apresentaram com clássicos de Chico Buarque, Tom Zé e Rita Lee para relembrar os grandes festivais dos anos 60.
Publicado a

Prepare o seu coração para ver, se ainda não viu, a apresentação que brindou Portugal com o melhor da música do Brasil. No palco da RTP, a televisão do serviço público português, numa transmissão nacional na noite deste sábado, 21 de fevereiro, a MPB brilhou.

Nada mais, nada menos do que 12 artistas brasileiros, imigrantes em Portugal, preencheram o palco com o seu talento e representaram quem, muitas vezes, caminha contra o vento, até sem documento, para alavancar projetos culturais que movimentam a cena da música local.

A formação teve o comando de Luca Argel, Nani Medeiros e Karla da Silva, com Juju Batera na bateria, Bibi Nobre no baixo, Jhon Douglas na guitarra, Diogo Guanabara no bandolim, Bruno Pereira no violão de sete cordas e percussão com Juninho Ibituruna, Tida Pinheiro, Emile Pereira, Neném do Chalé - algumas das artistas são integrantes do Coletivo Gira, como Tida Pinheiro, Bibi Nobre e Emile Pereira.

O momento especial fez parte da primeira semifinal do Festival da Canção, evento tradicional no país e que é considerado um irmão dos Festivais da Música Popular Brasileira, um marco cultural dos anos de 1960.

Luca Argel foi convidado após ter participado da edição de 2025 do festival. O artista brasileiro esteve na semifinal e apresentou uma música inspirada em sua própria vivência e na de milhares de imigrantes que vivem em Portugal.

Vale a pena ver essa banda passar.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil
