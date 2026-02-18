Guitarrista Mario Bakuna ministra workshop sobre ritmos brasileiros em Lisboa na próxima semana

O guitarrista, compositor e cantor brasileiro Mario Bakuna realiza em Lisboa, na próxima terça-feira (24), o workshop “Sentir & Tocar”, dedicado à introdução prática de ritmos brasileiros como bossa nova, samba, ijexá e baião. A proposta é explorar a guitarra brasileira a partir da escuta e do toque, tratando o instrumento como uma secção rítmica completa, em que balanço, corpo e cadência da língua portuguesa caminham juntos.Aberta a estudantes de música de todos os níveis e também a interessados sem formação formal, a oficina privilegia o desenvolvimento do “feel” em vez da memorização de fórmulas. Durante a sessão, Bakuna trabalhará a internalização do groove por meio da escuta, do canto e do movimento, além da independência da mão direita e das subtilezas de tempo e dinâmica que constroem o swing.A proposta inclui compreender como os grooves brasileiros “respiram” e como o silêncio participa da estrutura rítmica.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com mais de 25 anos de trajetória, Bakuna vive atualmente em Londres, onde se tornou um dos nomes ligados ao jazz brasileiro no Reino Unido. Seu trabalho combina a tradição do samba e da bossa nova com elementos do jazz, tanto em composições próprias quanto em arranjos de autores como Tom Jobim, Dorival Caymmi, Paulo Moura e João Donato.Ao longo da carreira, já se apresentou em mais de 20 países europeus, além de Brasil, Canadá, Madagascar, Egito, Cazaquistão, Azerbaijão e Taiwan, em clubes e grandes festivais. Colaborou com músicos como Jean Toussaint, Alain Jean-Marie, Guinga e Daniel Jobim, e lançou álbuns como Where Rio de Janeiro Meets Bahia e Brazilian Landscapes.O workshop “Sentir & Tocar” acontece na terça-feira, 24 de fevereiro, das 10h30 às 13h, na Rua de Santa Catarina, 9, terceiro andar, em Lisboa. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail info@kefoundation.eu. A taxa é de €25 para o público em geral e €15 para estudantes e a participação está sujeita à lotação. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”