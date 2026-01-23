Luca Argel lança o álbum 'O Homem Triste' e investiga as emoções que faltam ao vocabulário masculino

O músico brasileiro Luca Argel, radicado em Portugal, lança nesta sexta-feira, 23 de janeiro, o seu mais novo álbum. Intitulado O Homem Triste, o disco é uma reflexão íntima sobre como os homens aprendem (ou não aprendem) a lidar com as emoções."[O álbum] Nasce da consciência de que muitos homens crescem sem vocabulário emocional para compreender o que sentem, sendo ensinados a esconder a dor, a evitar o pedido de ajuda e a confundir força com invulnerabilidade", diz a sinopse. A produção de O Homem Triste é do também músico brasileiro Moreno Veloso.Em meio a discussões contemporâneas sobre masculinidade e feminismo e papéis de gênero, as músicas fogem de fórmulas prontas e simplistas. "O Homem Triste Propõe um olhar generoso sobre o que significa ser homem num mundo cheio de perigosas fórmulas prontas. O disco convida à empatia, ao cuidado e à possibilidade de relações mais ricas e conscientes, consigo próprio e com os outros", ressalta o comunicado.Em paralelo ao lançamento, o músico apresenta também o Mapa d’O Homem Triste, uma cartografia simbólica que expande o universo do álbum. Emoções, silêncios e zonas de conflito são transformados em territórios imaginários, convidando o público a uma leitura livre e subjetiva. Longe de funcionar como guia interpretativo, o mapa se afirma como extensão visual e poética das canções.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppO disco chega após a divulgação dos singles Primeiro Mar, Arqueologia do Armário e Se Acabou, lançados ao longo do mês de janeiro. Ainda neste mês, o artista brasileiro começa a turnê de apresentação do novo trabalho. O primeiro show está marcado para o dia 31 janeiro, no Amarante Cine-Teatro. Já no dia 06 de fevereiro, a apresentação será no Teatro Viriato, em Viseu e na noite seguinte, no Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery. No dia 28 de fevereiro, músico Moreno Veloso sobe ao palco ao lado de Luca no Theatro Circo, em Braga e também no dia 02 março no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Os ingressos já estão à venda nos sites habituais.Assista abaixo ao videoclipe da O Homem Triste, que dá nome ao álbum..amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Sinto que devo estar perto dos que que mantêm viva a chama". Fred Martins volta para o Brasil e faz shows de despedida.Vídeo: Luca Argel lança livro em que reflete sobre letras de músicas machistas