Neguinho da Beija-Flor estreia roda de samba em Lisboa

Neguinho da Beija-Flor, uma das vozes mais marcantes do samba e nome histórico da Beija-Flor de Nilópolis, está prestes a estreiar em Lisboa um novo projeto artístico. A Roda de Samba do Neguinho da Beija-Flor no Lisboa Ao Vivo - LAV, está confirmada para o próximo dia 07 de março e marca o início de uma iniciativa pensada para aproximar o artista do público em formato mais intimista.Nesta primeira edição, Neguinho divide o palco com dois convidados: o compositor Moacyr Luz, criador do Samba do Trabalhador e autor de clássicos do repertório carioca, e o sambista Vando Oliveira, seu sobrinho e parceiro no álbum Empretecendo. O encontro reúne nomes de diferentes gerações do samba e propõe uma roda centrada na tradição do gênero.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppO espetáculo surge após o encerramento do longo ciclo de Neguinho como intérprete oficial da Beija-Flor, função que exerceu durante décadas e com a qual se confundiu com a própria história do Carnaval do Rio de Janeiro. Fora do sambódromo, o cantor mantém agenda ativa de shows e gravações, agora apostando em projetos que valorizam a proximidade com o público e o formato coletivo da roda de samba.O repertório da apresentação em Lisboa inclui sucessos que marcaram a carreira do sambista, além de faixas de Empretecendo, trabalho mais recente. A iniciativa reforça a presença do samba brasileiro na capital portuguesa, onde Neguinho tem ampliado sua atuação artística nos últimos anos, como mostrou o DN Brasil no ano passado.Os ingressos para a roda de samba com Neguinho da Beija Flor em Lisboa estão disponíveis para venda através deste link. As entradas custam entre €25 e €40 e o show está marcado para às 21h. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Exclusivo: aposentado da Sapucaí, Neguinho da Beija Flor promete Carnaval em Lisboa no ano que vem.Confira o convite dos blocos de Carnaval brasileiros