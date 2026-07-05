Em junho de 1128, uma área de Guimarães foi palco da Batalha de São Mamede, um dos acontecimentos mais importantes da história de Portugal. Historiadores consideram o confronto o primeiro grande passo para a criação do Reino de Portugal.Quase nove séculos depois, o mesmo espaço recebe uma mistura de culturas por meio da música, do cinema e da valorização do patrimônio histórico com o Mimo Festival. Depois de anos com casa em Amarante, o festival nascido no Brasil passou a ocupar a cidade conhecida como o "berço de Portugal".No campo onde ocorreu a Batalha de São Mamede foi montado o palco principal. Ao fundo, uma projeção iluminava o Castelo de Guimarães com a inscrição "Mimo Guimarães 2026, a capital verde europeia". Diante dele, uma multidão acompanhava ritmos variados — pop, soul, samba rock, funk e rap — interpretados por artistas de 13 nacionalidades diferentes. Para refrescar, água de coco e vinho verde. Para matar a fome, pastel brasileiro, coxinha, prego ou pão com chouriço. "É exatamente isso", diz ao DN Brasil Ricardo Araújo, autarca (prefeito) da cidade..Em entrevista ao jornal, Araújo destaca que receber o Mimo foi uma "aposta" dentro da estratégia de fortalecimento da programação cultural de Guimarães. "Depois que Guimarães voltou a ter projeção nacional e internacional no plano cultural, nós já tínhamos essa intenção de reforçar essa programação. O Mimo pareceu-nos enquadrar-se bem neste objetivo, porque é um festival internacional, multicultural, diversificado, com muita força na dimensão da música, mas que também tem outros componentes, nomeadamente o cinema, além de um histórico e uma projeção internacional", afirma.O fato de ser gratuito e de ter uma forte proposta de valorização do patrimônio histórico também contribuiu para a escolha. "É um festival que se posiciona muito em cidades históricas e patrimoniais, que é o caso de Guimarães. Nós fizemos esta aposta, este investimento", complementa Ricardo Araújo (PSD), que comanda o município desde outubro de 2025.Como é tradição do Mimo, festival criado pela brasileira Lu Araújo, as atividades ocupam diversos pontos da cidade, como o Largo Condessa do Juncal, o Conservatório de Música de Guimarães, o Paço dos Duques de Bragança e igrejas históricas. Nesta edição não foi diferente, tendo o castelo como pano de fundo para parte da programação. Algumas atividades precisaram mudar de local devido à forte onda de calor: os termômetros ainda marcavam mais de 30°C horas depois do pôr do sol.Outra característica do Mimo é não ter palcos secundários. No palco principal, dividem espaço artistas consagrados, como Fernanda Abreu, e nomes em ascensão, como Trikcy, Papillon e Melly. Essa é a filosofia da idealizadora Lu Araújo, que também faz questão de manter o equilíbrio de gênero tanto no cartaz quanto na programação como um todo.Os produtos brasileiros também fizeram sucesso no festival. Centenas de cocos verdes e de coxinhas foram vendidos ao longo dos primeiros dias do evento. "É um festival espetacular. Eu conheço desde lá do Brasil", conta ao jornal o empresário Gilberto Bezerra, natural de Recife e residente no Porto há quatro anos.. Os clientes eram tanto brasileiros e outros imigrantes quanto portugueses. "O pastel eles já conhecem e adoram. Muitos aqui estavam curiosos para experimentar o caldo de cana", relata. A cana vem diretamente da Ilha da Madeira para matar a saudade de quem já conhece a clássica combinação que tem gosto de Brasil.Mesmo mudando de cidade, o festival continua com uma legião de fãs que o acompanha desde o início, ainda no Brasil, e também em Portugal, onde há dez anos encontrou uma segunda casa.A programação continua neste domingo com apresentações de Zé Ibarra, Unsafe Space Garden e Daddy G, do Massive Attack, reunindo mais milhares de participantes. Como resumiu Papillon no palco, na noite de sábado, as pessoas poderiam estar em qualquer outro lugar, mas escolheram estar no Mimo em Guimarães.. O DN Brasil viajou a convite do Mimo Festivalamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Guimarães 40ºC. Fernanda Abreu traz a energia do Rio de Janeiro e aumenta (ainda mais) a temperatura do Mimo.Lu Araújo: "No MIMO, não exportamos apenas artistas, exportamos um modelo de cultura que nasceu no Brasil"