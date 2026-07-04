A temperatura em Guimarães já estava alta e esquentou ainda mais com o show de Fernanda Abreu no MIMO Festival. Na noite de sexta-feira (3), os termômetros seguiam acima dos 35°C e bem que se podia cantar "MIMO 40 Graus" em vez de "Rio 40 Graus".No palco, a artista brincou com a troca da palavra no clássico lançado em 1992. A música fez parte do repertório da carioca na apresentação, uma das principais atrações do festival. O Mimo é realizado pela primeira vez em Guimarães e segue com programação até domingo (5).O setlist reuniu sucessos como Brasil é o País do Suingue, Garota Sangue Bom, Babilônia Rock e Kátia Flávia, em um espetáculo da turnê comemorativa dos 30 anos do álbum Da Lata. A apresentação foi marcada por uma viagem pelos mais de 40 anos de carreira da cantora, entre músicas, histórias e relatos sobre suas referências artísticas."Quando eu resolvi fazer um show celebrando o Da Lata, eu não quis apenas cantar as nove músicas do álbum. Eu quis fazer as pessoas entenderem quais eram as minhas referências, o que estava no meu HD", disse durante coletiva de imprensa na qual o DN Brasil participou.Entre essas referências estão o funk carioca, o maracatu, o samba e a música negra brasileira. "Eu fiz um medley de funk carioca, que lá atrás, em 1989, me arrebatou. Também fiz um medley de música negra brasileira, que sempre foi uma referência para mim", contou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O medley de funk, que colocou o público para dançar, foi definido pela cantora como "uma homenagem" aos pioneiros do gênero, como DJ Marlboro e MC Marcinho. O repertório ainda incluiu sucessos como Rap das Armas, Glamurosa e Som de Preto, entre outros. Do início ao fim, a temperatura subiu com o suingue de Fernanda Abreu e de sua banda. . A cantora destacou que, a cada apresentação da turnê comemorativa dos 30 anos de Da Lata, tem recebido uma resposta cada vez mais positiva das novas gerações. "Eu tenho recebido uma receptividade muito grande da nova geração, de pessoas que nem me conheciam, que nasceram depois que esse álbum foi lançado. E, quando tenho feito esses shows, tenho percebido um acolhimento dessa nova geração muito incrível", comemorou.A apresentação em Guimarães foi a única de Fernanda Abreu nesta passagem por Portugal. O Mimo Festival continua neste sábado (4) com shows de Tricky, Papillon, Melly e Alaíde Costa, acompanhada por Cristóvão Bastos e Mauro Senise. O evento também reúne uma extensa programação cultural distribuída por diferentes pontos da cidade, com todas as atividades gratuitas.. *O DN Brasil viajou a convite do Mimo Festivalamanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lu Araújo: "No MIMO, não exportamos apenas artistas, exportamos um modelo de cultura que nasceu no Brasil".Daniela Mercury inicia turnê em Portugal na próxima semana com nove shows