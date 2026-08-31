Algumas já estão consolidadas no calendário, outras são novidade. Entre festas tradicionais e novas, o mês de setembro é sempre de comemorações para brasileiros em qualquer lugar do mundo, assim como é 10 de Junho para Portugal. O Brasil celebra seu dia nacional em 07 de setembro, com várias comemorações pelo mundo. Em Portugal, onde vive a segunda maior comunidade brasileira fora do país, são várias as atividades.A mais antiga é o Dia do Brasil no Porto, promovida pela associação Batucada Radical. Chegando à 17.ª edição, a festa este ano está de casa nova. O Parque da Cidade é o novo local escolhido, para acolher a magnitude do festejo, que cresce a cada edição. Com entrada gratuita, a programação começa ao meio-dia e vai até às 23:00, com atividades para todas as idades.Em Braga é também tradicional o Dia do Brasil que leva o nome da cidade. Neste ano, a celebração está marcada para o dia 12 de setembro, no Parque da Ponte. Será a sétima edição, com organização da associação UAI. A entrada também é gratuita e a festa começa às 16:00. A região homenageada será o Pantanal, com apresentação do grupo Guardiões do Catira. O objetivo dos organizadores é ter a maior representatividade possível, com integrantes de norte a sul do Brasil. É o caso do grupo Querência da Saudade, que vai promover uma mateada. Em Aveiro, a “Estação Brasil”, que chega à segunda edição, depois da estreia com sucesso em 2025. A festa deste ano terá mais atrações e o apoio da Câmara Municipal de Aveiro. O evento será no dia 6 de setembro, no Parque Infante Dom Pedro, com entrada gratuita. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!“O parque transforma-se num verdadeiro palco de brasilidade com o Estação Brasil, um evento gratuito que celebra o Dia da Independência do Brasil através da música, da gastronomia e da diversidade cultural”, destacam os organizadores. A promoção do evento é do Ijexá Beat e da AxéJi - Associação Sociocultural. Será um sábado inteiro de atividades, das 12:00 às 22:00.Na região de Lisboa, a novidade é a Semana do Brasil de Oeiras. O Centro Histórico da cidade recebe a comemoração entre os dias 4 e 13 de setembro. Serão mais de 50 atividades dedicadas à cultura brasileira, com 38 estabelecimentos locais, entre eles oito restaurantes que vão preparar menus temáticos durante o evento. A música brasileira ocupa parte importante da agenda. Estão previstas rodas de samba, apresentação de capoeira, hip-hop, samba-reggae, pop-rock brasileiro, batucada e forró, além de atividades dedicadas à poesia e à música do país. A agenda inclui ainda conversas e masterclasses sobre assuntos que fazem parte do cotidiano de brasileiros em Portugal, entre eles imigração, viagens entre os dois países, investimento imobiliário e patrimônio, além de atividades culturais e oficinas de pintura, colagem, literatura e gastronomia.E o início das celebrações foi ontem, em Viseu. A tradicional festa de São Mateus dedicou um dia ao Brasil, com diversas atividades, como apresentações musicais e da escola de samba Unidos da Vila Brasil. Ultrapassando setembro, tem ainda o arraial luso-brasileiro, no Fundão. Será no dia 03 de outubro, com entrada gratuita e promoção da Associação de Apoio Brazuca e Amigos (AABA). amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa do DN desta segunda-feira, 31 de agosto de 2026..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Festa para celebrar Dia do Brasil chega à segunda edição em Aveiro.Dia do Brasil em Braga já tem sete estados confirmados.Dia do Brasil no Porto será no Parque da Cidade