Braga, uma das cidades com maior presença brasileira no país, vai promover em breve a sétima edição do Dia do Brasil. A festa está marcada para 12 de setembro, no Parque da Ponte."O 7º Dia do Brasil em Braga chega com uma programação que celebra a força, a riqueza e a diversidade da cultura brasileira através dos seus ritmos, sabores, danças, tradições e manifestações populares", destaca comunicado do evento,promovido pela associação UAI. A entrada é gratuita.A proposta é apresentar um Brasil plural e integrar as comunidades. "Para os adultos brasileiros, é dia de matar a saudade, reencontrar sons, sabores e tradições que fazem lembrar de casa. Para os portugueses e todos os que vivem em Braga, é uma oportunidade de passear pelo Brasil através da cultura e descobrir um país que vai muito além dos estereótipos", destacam.Está confirmada a presença dos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A culinária é um dos pontos centrais da festa, com pratos típicos de várias regiões.Ao longo do dia, o público poderá conhecer manifestações que vão do Carimbó e da Capoeira à Catira e ao Axé, passando pelas cantigas de roda, pela gastronomia, pelo artesanato e pelo rock brasileiro. As crianças poderão brincar, cantar, aprender e ter contato com a cultura brasileira desde cedo, com cantigas de roda, brincadeiras e o workshop infantil de Carimbó e capoeira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Como este ano a região homenageada é o Pantanal, um dos destaques da programação será a apresentação dos Guardiões da Catira. Considerada uma das manifestações culturais mais tradicionais do Brasil, a Catira reúne música, dança e sapateado e carrega uma longa história. A tradição também evidencia uma ligação cultural entre Brasil e Portugal, nomeadamente através da viola caipira, instrumento associado às antigas violas portuguesas.A programação começa às 16h, com a abertura das barracas de gastronomia e artesanato. Às 16h20, o palco recebe cantigas de roda e brincadeiras infantis, seguido do workshop infantil de Carimbó, às 17h. A Capoeira entra em cena às 17h20, antes do momento institucional e da execução do Hino Nacional, previstos para as 18h. Os Guardiões da Catira sobem ao palco às 18h30.À noite, a música brasileira continua com o grupo LP7, num tributo à Legião Urbana, às 20h30. Às 22h, é a vez dos Óculos Escuros, com um espetáculo dedicado ao Axé. A programação termina com o DJ JC Lima, a partir da meia-noite..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Dia do Brasil no Porto será no Parque da Cidade.Festa para celebrar Dia do Brasil chega à segunda edição em Aveiro