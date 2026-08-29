A festa está marcada para 12 de setembro, no Parque da Ponte.
A festa está marcada para 12 de setembro, no Parque da Ponte.Foto: Facebook
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Dia do Brasil em Braga já tem sete estados confirmados

Proposta da festa é mostrar um Brasil "muito além dos estereótipos".
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Braga, uma das cidades com maior presença brasileira no país, vai promover em breve a sétima edição do Dia do Brasil. A festa está marcada para 12 de setembro, no Parque da Ponte.

"O 7º Dia do Brasil em Braga chega com uma programação que celebra a força, a riqueza e a diversidade da cultura brasileira através dos seus ritmos, sabores, danças, tradições e manifestações populares", destaca comunicado do evento,promovido pela associação UAI. A entrada é gratuita.

A proposta é apresentar um Brasil plural e integrar as comunidades. "Para os adultos brasileiros, é dia de matar a saudade, reencontrar sons, sabores e tradições que fazem lembrar de casa. Para os portugueses e todos os que vivem em Braga, é uma oportunidade de passear pelo Brasil através da cultura e descobrir um país que vai muito além dos estereótipos", destacam.

Está confirmada a presença dos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A culinária é um dos pontos centrais da festa, com pratos típicos de várias regiões.

Ao longo do dia, o público poderá conhecer manifestações que vão do Carimbó e da Capoeira à Catira e ao Axé, passando pelas cantigas de roda, pela gastronomia, pelo artesanato e pelo rock brasileiro. As crianças poderão brincar, cantar, aprender e ter contato com a cultura brasileira desde cedo, com cantigas de roda, brincadeiras e o workshop infantil de Carimbó e capoeira.

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Como este ano a região homenageada é o Pantanal, um dos destaques da programação será a apresentação dos Guardiões da Catira. Considerada uma das manifestações culturais mais tradicionais do Brasil, a Catira reúne música, dança e sapateado e carrega uma longa história. A tradição também evidencia uma ligação cultural entre Brasil e Portugal, nomeadamente através da viola caipira, instrumento associado às antigas violas portuguesas.

A programação começa às 16h, com a abertura das barracas de gastronomia e artesanato. Às 16h20, o palco recebe cantigas de roda e brincadeiras infantis, seguido do workshop infantil de Carimbó, às 17h. A Capoeira entra em cena às 17h20, antes do momento institucional e da execução do Hino Nacional, previstos para as 18h. Os Guardiões da Catira sobem ao palco às 18h30.

À noite, a música brasileira continua com o grupo LP7, num tributo à Legião Urbana, às 20h30. Às 22h, é a vez dos Óculos Escuros, com um espetáculo dedicado ao Axé. A programação termina com o DJ JC Lima, a partir da meia-noite.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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