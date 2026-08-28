Associação brasileira realiza festa para celebrar a cultura e aproximar comunidades no Fundão
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Associação brasileira realiza festa para celebrar a cultura e aproximar comunidades no Fundão

A cidade é uma das mais multiculturais da cidade e premiada como exemplo em políticas de integração.
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Em setembro, muitas festas pelo país vão celebrar o Brasil. Mas, em outubro, também. No dia 3 de outubro, a Associação de Apoio Brazuca e Amigos (AABA) vai promover o Arraiá Luso-Brasileiro, na cidade do Fundão.

Ao DN Brasil, a presidente da associação, Narion Coelho, conta que a festa “nasceu com a proposta de valorizar e divulgar a cultura brasileira e, ao mesmo tempo, criar um espaço de encontro e integração entre brasileiros, portugueses e pessoas de outras nacionalidades que vivem na região”. Esta será a quinta edição do evento.

A cada ano, a festa cresce. De acordo com a imigrante, no ano passado, cerca de 800 pessoas passaram pelo evento ao longo da celebração. O arraiá é aberto a todos: brasileiros, portugueses e imigrantes de outras nacionalidades.

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A AABA também convidou, por exemplo, as comunidades africana e hindu para participar. A cidade do Fundão é uma das mais multiculturais do país e também é reconhecida internacionalmente como um exemplo na área da integração.

A festa em outubro terá gastronomia, música, espaço infantil, expositores e outras atividades. Neste momento, a organização está recebendo candidaturas para as barracas. A prioridade é para propostas que tenham relação com a cultura brasileira e com a temática das festas populares, como comidas e doces típicos, artesanato, brincadeiras, produtos e outras atividades que “ajudem a trazer para o Fundão um pouquinho do ambiente dos nossos arraiás”. As candidaturas para expositores estão abertas até 4 de setembro, neste link.

Segundo a presidente da associação, o “Arraiá é muito mais do que uma festa voltada aos brasileiros. É uma oportunidade de partilhar a nossa cultura com quem nos recebeu, aproximar diferentes comunidades e criar momentos de convivência entre brasileiros, portugueses e imigrantes de várias nacionalidades”, finaliza.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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