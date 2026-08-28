Em setembro, muitas festas pelo país vão celebrar o Brasil. Mas, em outubro, também. No dia 3 de outubro, a Associação de Apoio Brazuca e Amigos (AABA) vai promover o Arraiá Luso-Brasileiro, na cidade do Fundão.Ao DN Brasil, a presidente da associação, Narion Coelho, conta que a festa “nasceu com a proposta de valorizar e divulgar a cultura brasileira e, ao mesmo tempo, criar um espaço de encontro e integração entre brasileiros, portugueses e pessoas de outras nacionalidades que vivem na região”. Esta será a quinta edição do evento.A cada ano, a festa cresce. De acordo com a imigrante, no ano passado, cerca de 800 pessoas passaram pelo evento ao longo da celebração. O arraiá é aberto a todos: brasileiros, portugueses e imigrantes de outras nacionalidades.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A AABA também convidou, por exemplo, as comunidades africana e hindu para participar. A cidade do Fundão é uma das mais multiculturais do país e também é reconhecida internacionalmente como um exemplo na área da integração.A festa em outubro terá gastronomia, música, espaço infantil, expositores e outras atividades. Neste momento, a organização está recebendo candidaturas para as barracas. A prioridade é para propostas que tenham relação com a cultura brasileira e com a temática das festas populares, como comidas e doces típicos, artesanato, brincadeiras, produtos e outras atividades que “ajudem a trazer para o Fundão um pouquinho do ambiente dos nossos arraiás”. As candidaturas para expositores estão abertas até 4 de setembro, neste link.Segundo a presidente da associação, o “Arraiá é muito mais do que uma festa voltada aos brasileiros. É uma oportunidade de partilhar a nossa cultura com quem nos recebeu, aproximar diferentes comunidades e criar momentos de convivência entre brasileiros, portugueses e imigrantes de várias nacionalidades”, finaliza..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Dia do Brasil no Porto será no Parque da Cidade.Festa para celebrar Dia do Brasil chega à segunda edição em Aveiro