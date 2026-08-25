Oeiras recebe Semana do Brasil entre os dias 4 e 12 de setembro.
Oeiras recebe Semana do Brasil entre os dias 4 e 12 de setembro.Foto: Município de Oeiras
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Oeiras recebe Semana do Brasil com mais de 50 atividades dedicadas à cultura brasileira em setembro

Programação ocupa o Centro Histórico durante dez dias com música, gastronomia, dança, literatura, oficinas e atividades para famílias.
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Fica o recado para quem passar por Oeiras na primeira quinzena de setembro: por ali, terá muito Brasil. O Centro Histórico de Oeiras recebe, entre os dias 4 e 13 de setembro, a Semana do Brasil, evento que terá mais de 50 atividades dedicadas à cultura brasileira. Ao longo de dez dias, a programação passará por música, gastronomia, dança, literatura e artes visuais, além de oficinas, masterclasses e propostas para crianças e famílias.

A iniciativa terá a participação de 38 estabelecimentos locais, entre eles oito restaurantes que vão preparar menus temáticos durante o evento. A programação se espalha por diferentes pontos do centro histórico, como o Mercado de Oeiras, Largo 5 de Outubro, Largo do Chafariz, Rua Febus Moniz e espaços comerciais e gastronômicos da região.

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A música brasileira ocupa parte importante da agenda. Estão previstas rodas de samba, apresentação de capoeira, hip-hop, samba-reggae, pop-rock brasileiro, batucada e forró, além de atividades dedicadas à poesia e à música do país. Entre os destaques estão a Roda do Brasil: Luta, Ritmo e Tradição, com a Capoeira Alto Astral, no dia 5, e a apresentação Samba no Largo, no mesmo dia, no Largo 5 de Outubro. O encerramento, em 13 de setembro, terá a Festa da Gastronomia no Largo, das 15h30 às 22h.

A culinária também aparece ao longo dos dez dias com acarajé, confeitaria brasileira, harmonizações de cachaça, pastel e outras receitas, além dos menus especiais dos restaurantes participantes. A agenda inclui ainda conversas e masterclasses sobre assuntos que fazem parte do cotidiano de brasileiros em Portugal, entre eles imigração, viagens entre os dois países, investimento imobiliário e patrimônio, além de atividades culturais e oficinas de pintura, colagem, literatura e gastronomia.

A programação tem atividades gratuitas e outras que exigem inscrição prévia ou pagamento, dependendo da iniciativa. A programação completa, com horários e locais de cada atividade, pode ser conferida na imagem abaixo - mais detalhes disponíveis no site da Câmara Municipal de Oeiras.

Programação da Semana do Brasil em Oeiras.
Programação da Semana do Brasil em Oeiras.Foto: DR
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