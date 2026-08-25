Fica o recado para quem passar por Oeiras na primeira quinzena de setembro: por ali, terá muito Brasil. O Centro Histórico de Oeiras recebe, entre os dias 4 e 13 de setembro, a Semana do Brasil, evento que terá mais de 50 atividades dedicadas à cultura brasileira. Ao longo de dez dias, a programação passará por música, gastronomia, dança, literatura e artes visuais, além de oficinas, masterclasses e propostas para crianças e famílias.A iniciativa terá a participação de 38 estabelecimentos locais, entre eles oito restaurantes que vão preparar menus temáticos durante o evento. A programação se espalha por diferentes pontos do centro histórico, como o Mercado de Oeiras, Largo 5 de Outubro, Largo do Chafariz, Rua Febus Moniz e espaços comerciais e gastronômicos da região.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A música brasileira ocupa parte importante da agenda. Estão previstas rodas de samba, apresentação de capoeira, hip-hop, samba-reggae, pop-rock brasileiro, batucada e forró, além de atividades dedicadas à poesia e à música do país. Entre os destaques estão a Roda do Brasil: Luta, Ritmo e Tradição, com a Capoeira Alto Astral, no dia 5, e a apresentação Samba no Largo, no mesmo dia, no Largo 5 de Outubro. O encerramento, em 13 de setembro, terá a Festa da Gastronomia no Largo, das 15h30 às 22h.A culinária também aparece ao longo dos dez dias com acarajé, confeitaria brasileira, harmonizações de cachaça, pastel e outras receitas, além dos menus especiais dos restaurantes participantes. A agenda inclui ainda conversas e masterclasses sobre assuntos que fazem parte do cotidiano de brasileiros em Portugal, entre eles imigração, viagens entre os dois países, investimento imobiliário e patrimônio, além de atividades culturais e oficinas de pintura, colagem, literatura e gastronomia.A programação tem atividades gratuitas e outras que exigem inscrição prévia ou pagamento, dependendo da iniciativa. A programação completa, com horários e locais de cada atividade, pode ser conferida na imagem abaixo - mais detalhes disponíveis no site da Câmara Municipal de Oeiras..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Dia do Brasil no Porto será no Parque da Cidade.Mercado da América Latina volta ao Estoril em setembro com três dias de cultura e gastronomia