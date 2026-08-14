Dia do Brasil no Porto está marcado para o 6 de setembro.
Dia do Brasil no Porto está marcado para o 6 de setembro. Foto: Carlos Carneiro / Global Imagens
Cultura DN Brasil

Dia do Brasil no Porto será no Parque da Cidade

A 17º edição estreia em um local maior e com mais atrações.
Publicado a

A edição deste ano do Dia do Brasil no Porto já tem data e local confirmados. O Parque da Cidade vai sediar a festa no dia 6 de setembro, a partir das 12:00, com entrada gratuita. Esta será a 17ª edição do evento, organizado pela associação Batucada Radical.

Até o ano passado, a festa era realizada na Quinta do Covelo. No entanto, o espaço ficou pequeno para a dimensão que o Dia do Brasil no Porto alcançou. A cada ano, participam mais pessoas, vindas de várias partes de Portugal e também de outros países da Europa.

Segundo a organização, a festa "nasceu para aproximar a comunidade brasileira e a população portuense, criando um espaço de partilha, cultura e convivência para todas as idades". A data é celebrada anualmente no início de setembro, perto da comemoração da Independência do Brasil.

Como ocorre todos os anos, a programação é pensada para todas as idades, com atrações especiais para as crianças. Haverá um espaço kids com oficinas, jogos e animação para a diversão dos mais pequenos.

A festa ainda terá feira de artesanato e serviços, além de feira gastronômica. A culinária é parte essencial da comemoração, com pratos típicos de várias regiões do Brasil, como feijoada, acarajé, doces, salgados e água de coco.

No palco principal, haverá música ao vivo com samba, forró, MPB, axé e maracatu, com a participação de diversos artistas e projetos culturais. Os detalhes da programação serão divulgados em breve. A edição conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Dia do Brasil no Porto está marcado para o 6 de setembro.
Após sucesso da primeira edição, Bossa Market no Porto está confirmado em 2027
Dia do Brasil no Porto está marcado para o 6 de setembro.
Passaportes solicitados em Lisboa e Porto serão impressos no Brasil
Brasil
Brasileiros em Portugal
Dia do Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt