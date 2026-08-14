A edição deste ano do Dia do Brasil no Porto já tem data e local confirmados. O Parque da Cidade vai sediar a festa no dia 6 de setembro, a partir das 12:00, com entrada gratuita. Esta será a 17ª edição do evento, organizado pela associação Batucada Radical.Até o ano passado, a festa era realizada na Quinta do Covelo. No entanto, o espaço ficou pequeno para a dimensão que o Dia do Brasil no Porto alcançou. A cada ano, participam mais pessoas, vindas de várias partes de Portugal e também de outros países da Europa.Segundo a organização, a festa "nasceu para aproximar a comunidade brasileira e a população portuense, criando um espaço de partilha, cultura e convivência para todas as idades". A data é celebrada anualmente no início de setembro, perto da comemoração da Independência do Brasil.Como ocorre todos os anos, a programação é pensada para todas as idades, com atrações especiais para as crianças. Haverá um espaço kids com oficinas, jogos e animação para a diversão dos mais pequenos.A festa ainda terá feira de artesanato e serviços, além de feira gastronômica. A culinária é parte essencial da comemoração, com pratos típicos de várias regiões do Brasil, como feijoada, acarajé, doces, salgados e água de coco.No palco principal, haverá música ao vivo com samba, forró, MPB, axé e maracatu, com a participação de diversos artistas e projetos culturais. Os detalhes da programação serão divulgados em breve. A edição conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Após sucesso da primeira edição, Bossa Market no Porto está confirmado em 2027.Passaportes solicitados em Lisboa e Porto serão impressos no Brasil