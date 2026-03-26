Coala Festival anuncia últimas atrações; confira line-up completa

O Coala Festival anunciou em Cascais nesta quinta-feira, 26 de março, os últimos nomes do line-up da edição de 2026. Entre as novidades estão o cantor Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso, o produtor português Branko - com participação da banda brasileira Tuyo - além de DJs ligados à cena eletrônica de Lisboa. O festival será nos dias 30 e 31 de maio no Hipódromo Manuel Possolo.As confirmações encerram o cartaz do festival, que já havia anunciado nomes como Caetano Veloso, Lulu Santos, João Gomes, Marina Sena, Ana Frango Elétrico, Zé Ibarra, Bonga e Slow J. A programação também inclui artistas de música eletrônica e alternativa que se apresentam em palcos paralelos ao principal.Co-fundador do festival, Gabriel Andrade explicou que a expansão para Portugal faz parte de um movimento antigo do Coala, criado há cerca de 15 anos no Brasil. “A nossa missão era fazer o mundo escutar mais música brasileira”, disse. Segundo ele, após a consolidação no país de origem, a organização decidiu levar o projeto para a Europa, escolhendo Portugal pela ligação cultural e pela presença de uma comunidade brasileira expressiva.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAo chegar ao país, em 2023, ofestival ampliou o conceito original e passou a incorporar artistas de toda a lusofonia. “Não faria sentido falar só de música brasileira”, afirmou Andrade. A curadoria, assinada em conjunto com o músico e escritor angolano Kalaf Epalanga, aposta na mistura entre gerações e estilos, reunindo nomes consagrados e novos artistas em um mesmo espaço.De acordo com a organização, a expectativa é de crescimento de público em relação às edições anteriores, que somaram cerca de 40 mil pessoas em Cascais. Os ingressos ainda estão disponíveis para venda, com valores a partir de €105. As entradas estão disponíveis para venda através deste link. Relembre aqui como foi a edição de 2025.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Após Lulu Santos, Coala Festival Cascais anuncia apresentações de João Gomes e Maria Bethânia