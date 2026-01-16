Após Lulu Santos, Coala Festival Cascais anuncia apresentações de João Gomes e Maria Bethânia

Os fãs da boa música brasileira que moram em Portugal estão com bons motivos para celebrar. Isso porque, depois de Lulu Santos, o Coala Festival Cascais anunciou nesta semana mais dois nomes para a próxima edição do evento, que ocorre em maio: Maria Bethânia e João Gomes. Os ingressos para o evento já estão disponíveis para venda.Um dos nomes mais emblemáticos da música popular brasileira, Maria Bethânia sobe ao palco em um ano simbólico, em que celebra 60 anos de carreira. A apresentação da irmã de Caetano Veloso prevista para Cascais reúne músicas inéditas e clássicos do seu repertório, como “Cheiro de Amor”, “As Canções Que Você Fez Pra Mim” e “Não Dá Mais Pra Segurar (Explode Coração)”, canções que atravessam gerações e marcaram diferentes momentos da sua trajetória artística.Já João Gomes, também confirmado no festival, representa uma nova geração da música brasileira. Nascido no sertão de Pernambuco, o cantor ganhou projeção nacional ao levar o piseiro para além das suas origens regionais, tornando-se um dos nomes mais populares da cena atual e ampliando o alcance do gênero no Brasil e fora dele. Atualmente, é um dos nomes mais falados no cenário musical brasileiro - e também estará na terrinha em abril. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Criado no Brasil e com edição portuguesa desde 2024, o Coala Festival tem apostado em uma programação que cruza artistas do Brasil, de Portugal e de países africanos de língua portuguesa. Nas duas primeiras edições em Cascais, o evento reuniu cerca de 40 mil pessoas e recebeu nomes como Gilberto Gil, Jorge Ben, Ney Matogrosso, Criolo, Liniker, Xande de Pilares, Carminho e António Zambujo.A curadoria do festival neste ano é assinada por Gabriel Andrade, sócio-fundador do Coala, ao lado do músico e escritor angolano Kalaf Epalanga. Além dos brasileiros Lulu Santos, João Gomes e Maria Bethânia, os artistas Bonga e Slow J são outros nomes já confirmados para o evento.Vale lembrar que, pelo terceiro ano consecutivo, o festival ocorre no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, e está marcado para os dias 30 e 31 de maio. As entradas variam entre os €72 e os €150 e podem ser adquiridas através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lulu Santos é o primeiro brasileiro confirmado no Coala Festival 2026, em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira