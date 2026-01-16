DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Cartaz do festival vai ganhando forma.
Cartaz do festival vai ganhando forma. DR
Após Lulu Santos, Coala Festival Cascais anuncia apresentações de João Gomes e Maria Bethânia

Brasileiros se juntam a Bonga e Slow J na line-up do evento.
Os fãs da boa música brasileira que moram em Portugal estão com bons motivos para celebrar. Isso porque, depois de Lulu Santos, o Coala Festival Cascais anunciou nesta semana mais dois nomes para a próxima edição do evento, que ocorre em maio: Maria Bethânia e João Gomes. Os ingressos para o evento já estão disponíveis para venda.

Um dos nomes mais emblemáticos da música popular brasileira, Maria Bethânia sobe ao palco em um ano simbólico, em que celebra 60 anos de carreira. A apresentação da irmã de Caetano Veloso prevista para Cascais reúne músicas inéditas e clássicos do seu repertório, como “Cheiro de Amor”, “As Canções Que Você Fez Pra Mim” e “Não Dá Mais Pra Segurar (Explode Coração)”, canções que atravessam gerações e marcaram diferentes momentos da sua trajetória artística.

Já João Gomes, também confirmado no festival, representa uma nova geração da música brasileira. Nascido no sertão de Pernambuco, o cantor ganhou projeção nacional ao levar o piseiro para além das suas origens regionais, tornando-se um dos nomes mais populares da cena atual e ampliando o alcance do gênero no Brasil e fora dele. Atualmente, é um dos nomes mais falados no cenário musical brasileiro - e também estará na terrinha em abril.

Criado no Brasil e com edição portuguesa desde 2024, o Coala Festival tem apostado em uma programação que cruza artistas do Brasil, de Portugal e de países africanos de língua portuguesa. Nas duas primeiras edições em Cascais, o evento reuniu cerca de 40 mil pessoas e recebeu nomes como Gilberto Gil, Jorge Ben, Ney Matogrosso, Criolo, Liniker, Xande de Pilares, Carminho e António Zambujo.

A curadoria do festival neste ano é assinada por Gabriel Andrade, sócio-fundador do Coala, ao lado do músico e escritor angolano Kalaf Epalanga. Além dos brasileiros Lulu Santos, João Gomes e Maria Bethânia, os artistas Bonga e Slow J são outros nomes já confirmados para o evento.

Vale lembrar que, pelo terceiro ano consecutivo, o festival ocorre no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, e está marcado para os dias 30 e 31 de maio. As entradas variam entre os €72 e os €150 e podem ser adquiridas através deste link.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
