"Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais

Um dos principais nomes da música brasileira na atualidade, a cantora Marina Sena é a mais nova artista confirmada para o Coala Festival Portugal, marcado para os dias 30 e 31 de maio no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. A artista reagiu ao anúncio nas redes sociais do festival, na tarde desta segunda-feira (9), com a frase "Tô chegando, Portugal!", antecipando o reencontro com o público no país. Os ingressos para o evento ainda estão disponíveis para venda. Um dos nomes mais populares da nova geração da música brasileira, Marina Sena ganhou projeção nacional com o álbum De Primeira, lançado em 2021, e ampliou o alcance nos anos seguintes com trabalhos que misturam pop, MPB e influências de ritmos como samba, reggae e axé. Em 2025, apresentou Coisas Naturais, disco em que explora temas como conexão, desejo e autoconhecimento.Nos últimos meses, a cantora voltou a ganhar forte repercussão com o sucesso da música "Carnaval", que bombou nas redes sociais durante o período carnavalesco e impulsionou ainda mais sua presença no circuito de shows. Em Portugal, Marina Sena teve momento alto em 2022 quando fez um dos shows mais comentados do Festival Músicas do Mundo, em Porto Covo.Criado no Brasil e com edição portuguesa desde 2024, o Coala Festival reúne artistas de diferentes países de língua portuguesa. Para a edição de 2026, já estão confirmados também Caetano Veloso, Lulu Santos, João Gomes, Bonga e Slow J.Os ingressos já se encontram na quarta fase de venda - agora pelo valor de €105 para os dois dias de festival. As entradas podem ser adquiridas através deste link.