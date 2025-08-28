DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Consulado do Brasil em Lisboa intensifica combate à violência contra mulheres

Ao DN, cônsul-geral Alessandro Candeas afirma que houve um aumento na procura por atendimento nesta área. Números serão divulgados no início de setembro, no relatório mensal.
Publicado a

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa promove uma campanha ativa de prevenção e combate à violência contra mulheres brasileiras em Portugal. Durante o "Agosto Lilás", diversas orientações sobre o tema têm sido compartilhadas com a comunidade, especialmente por meio das redes sociais.

O reforço ao tema das mulheres é uma das prioridades do cônsul-geral Alessandro Candeas desde que chegou ao posto, em outubro do ano passado. Ao DN Brasil, o embaixador explica que a equipe já percebe um aumento na procura de mulheres por ajuda. "A violência contra a mulher e retornos ao Brasil têm crescido bastante em nosso atendimento", ressalta Candeas ao jornal.

Os números serão fechados e divulgados em breve, no habitual relatório mensal de atividades que é publicado todo início do mês. Em julho, foram realizados 359 atendimentos no setor de assistência, que inclui apoio psicológico e jurídico.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Além da violência física, a campanha tem destacado outras formas de agressão muitas vezes não reconhecidas como tal, como a violência psicológica — que pode incluir isolamento e manipulação — e a violência patrimonial, exemplificada pela retenção de passaporte e outros documentos. Estas situações são ainda mais críticas no contexto das mulheres imigrantes.

"A violência contra a mulher não é só física. Ela pode se manifestar de diferentes formas, e todas deixam marcas profundas:

- Física: agressões que causem dor ou ferimentos.
- Psicológica: humilhação, ameaça, isolamento, manipulação.
- Moral: calúnia, difamação e injúria.
- Sexual: obrigar a relações ou práticas sem consentimento.
- Patrimonial: destruição ou retenção de bens e documentos", destaca um dos posts mais recentes.

Apesar de a campanha ser realizada pelo consulado em Lisboa, é sempre reforçado que todo o país está coberto para a comunidade brasileira. Além do consulado da capital, existe o do Porto e de Faro, cada um com suas respectivas jurisdições.

"Se você mora em Portugal, está sujeita à legislação local, mas pode ser amparada pela rede consular brasileira no país (Faro, Lisboa e Porto).

📞 Precisa de ajuda?
Em Portugal: Ligue 112 ou 800 202 148 (linha gratuita, 24h/dia).
Envie SMS para 3060 com a palavra SOS", ressalta o consulado.

Cartilha lançada em Lisboa

No final de junho, Lisboa sediu o lançamento da nova cartilha com orientações para prevenir e combater a violência contra as mulheres brasileiras no exterior. O documento, disponível em todas as repartições diplomáticas brasileiras pelo mundo, tem orientações atualizadas sobre como pedir ajuda. A cartilha está disponível aqui.

O lançamento em Portugal, segundo país fora do território nacional com maior número de brasileiras brasileiros, foi classificado por Candeas como "um dos capítulos mais importantes da política externa brasileira".

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
