Consulado do Brasil em Lisboa intensifica combate à violência contra mulheres

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa promove uma campanha ativa de prevenção e combate à violência contra mulheres brasileiras em Portugal. Durante o "Agosto Lilás", diversas orientações sobre o tema têm sido compartilhadas com a comunidade, especialmente por meio das redes sociais. O reforço ao tema das mulheres é uma das prioridades do cônsul-geral Alessandro Candeas desde que chegou ao posto, em outubro do ano passado. Ao DN Brasil, o embaixador explica que a equipe já percebe um aumento na procura de mulheres por ajuda. "A violência contra a mulher e retornos ao Brasil têm crescido bastante em nosso atendimento", ressalta Candeas ao jornal. Os números serão fechados e divulgados em breve, no habitual relatório mensal de atividades que é publicado todo início do mês. Em julho, foram realizados 359 atendimentos no setor de assistência, que inclui apoio psicológico e jurídico.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Além da violência física, a campanha tem destacado outras formas de agressão muitas vezes não reconhecidas como tal, como a violência psicológica — que pode incluir isolamento e manipulação — e a violência patrimonial, exemplificada pela retenção de passaporte e outros documentos. Estas situações são ainda mais críticas no contexto das mulheres imigrantes."A violência contra a mulher não é só física. Ela pode se manifestar de diferentes formas, e todas deixam marcas profundas:- Física: agressões que causem dor ou ferimentos.- Psicológica: humilhação, ameaça, isolamento, manipulação.- Moral: calúnia, difamação e injúria.- Sexual: obrigar a relações ou práticas sem consentimento.- Patrimonial: destruição ou retenção de bens e documentos", destaca um dos posts mais recentes.Apesar de a campanha ser realizada pelo consulado em Lisboa, é sempre reforçado que todo o país está coberto para a comunidade brasileira. Além do consulado da capital, existe o do Porto e de Faro, cada um com suas respectivas jurisdições."Se você mora em Portugal, está sujeita à legislação local, mas pode ser amparada pela rede consular brasileira no país (Faro, Lisboa e Porto).📞 Precisa de ajuda?Em Portugal: Ligue 112 ou 800 202 148 (linha gratuita, 24h/dia).Envie SMS para 3060 com a palavra SOS", ressalta o consulado.Cartilha lançada em LisboaNo final de junho, Lisboa sediu o lançamento da nova cartilha com orientações para prevenir e combater a violência contra as mulheres brasileiras no exterior. O documento, disponível em todas as repartições diplomáticas brasileiras pelo mundo, tem orientações atualizadas sobre como pedir ajuda. A cartilha está disponível aqui.O lançamento em Portugal, segundo país fora do território nacional com maior número de brasileiras brasileiros, foi classificado por Candeas como "um dos capítulos mais importantes da política externa brasileira".