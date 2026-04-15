A 'chef' Michele Marques, responsável pela Mercearia Galdanha.
A 'chef' Michele Marques, responsável pela Mercearia Galdanha.DR
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'Chefs' brasileiras em destaque em evento que reúne mulheres de referência da gastronomia em Portugal

Segunda edição do Ladies Night Fest realiza nove jantares em cinco cidades entre abril e dezembro.
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Três chefs brasileiras estão entre os destaques da segunda edição do Ladies Night Fest, projeto que promove o trabalho feminino na restauração em Portugal. Ao todo, o festival reúne mais de 30 profissionais - entre cozinheiras, chefs de pastelaria, sommeliers e produtoras - em nove jantares distribuídos por cinco cidades, entre abril e dezembro.

As primeiras datas estão marcadas para abril, com início no dia 18, na Casa do Gadanha, em Estremoz, com a chef carioca Michele Marques como anfitriã, e nova sessão no dia 24, no restaurante InDiferente, no Porto, comandado por Angélica Salvador, também brasileira e recentemente distinguida com estrela Michelin. Ao longo do ano, o programa passa ainda pela Figueira da Foz, Lourinhã e Lisboa, com novas datas previstas entre junho e dezembro.

Angélica Salvador, 'chef' do restaurante InDiferente, no Porto.
Angélica Salvador, 'chef' do restaurante InDiferente, no Porto.Pau Storch

Entre os nomes confirmados estão chefs como Marlene Vieira, Noélia Jerónimo, Rita Magro e Lídia Brás, a par das cozinheiras brasileiras que integram diferentes momentos do festival - além de Angélica Salvador e Michele Marques é o caso também de Rafa Louzada, que participa no encontro do Porto. Ao longo das várias datas, o evento cruza percursos da cozinha tradicional e contemporânea, reunindo ainda profissionais ligadas à pastelaria, vinhos e bar.

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O formato mantém-se o mesmo: em cada jantar, uma chef anfitriã convida outras cozinheiras para criar um menu exclusivo, preparado em conjunto. A programação inclui ainda a participação de produtoras, sommeliers e barmaids, num modelo que se repete ao longo das diferentes cidades e que, nesta edição, aumenta o número de eventos face ao ano anterior, quando contou com três jantares.

O primeiro jantar, em Estremoz, custa €85 por pessoa, com harmonização incluída. As reservas e restantes informações sobre cada uma das datas podem ser consultadas diretamente junto dos restaurantes participantes, sendo o programa completo revelado ao longo do ano.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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