'Chefs' brasileiras em destaque em evento que reúne mulheres de referência da gastronomia em Portugal

Três chefs brasileiras estão entre os destaques da segunda edição do Ladies Night Fest, projeto que promove o trabalho feminino na restauração em Portugal. Ao todo, o festival reúne mais de 30 profissionais - entre cozinheiras, chefs de pastelaria, sommeliers e produtoras - em nove jantares distribuídos por cinco cidades, entre abril e dezembro.As primeiras datas estão marcadas para abril, com início no dia 18, na Casa do Gadanha, em Estremoz, com a chef carioca Michele Marques como anfitriã, e nova sessão no dia 24, no restaurante InDiferente, no Porto, comandado por Angélica Salvador, também brasileira e recentemente distinguida com estrela Michelin. Ao longo do ano, o programa passa ainda pela Figueira da Foz, Lourinhã e Lisboa, com novas datas previstas entre junho e dezembro. .Entre os nomes confirmados estão chefs como Marlene Vieira, Noélia Jerónimo, Rita Magro e Lídia Brás, a par das cozinheiras brasileiras que integram diferentes momentos do festival - além de Angélica Salvador e Michele Marques é o caso também de Rafa Louzada, que participa no encontro do Porto. Ao longo das várias datas, o evento cruza percursos da cozinha tradicional e contemporânea, reunindo ainda profissionais ligadas à pastelaria, vinhos e bar.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O formato mantém-se o mesmo: em cada jantar, uma chef anfitriã convida outras cozinheiras para criar um menu exclusivo, preparado em conjunto. A programação inclui ainda a participação de produtoras, sommeliers e barmaids, num modelo que se repete ao longo das diferentes cidades e que, nesta edição, aumenta o número de eventos face ao ano anterior, quando contou com três jantares.O primeiro jantar, em Estremoz, custa €85 por pessoa, com harmonização incluída. As reservas e restantes informações sobre cada uma das datas podem ser consultadas diretamente junto dos restaurantes participantes, sendo o programa completo revelado ao longo do ano..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileira Michele Marques é a primeira chef confirmada do Festival da Comida Continente 2026.Angélica Salvador é primeira chef brasileira a conquistar uma estrela Michelin em Portugal