Brasileira Michele Marques é a primeira chef confirmada do Festival da Comida Continente 2026

A chef brasileira Michele Marques será uma das estrelas do Festival da Comida Continente, em julho. A premiada profissional é a primeira chef confirmada do evento, anunciado esta semana. A imigrante vai estrear na “Cozinha dos Chefs” com “uma receita que combina a tradição da gastronomia brasileira com sabores portugueses”, mas a receita ainda não foi divulgada.O festival está marcado para os dias 11 e 12 de julho, no Parque da Cidade, no Porto. A carioca escolhida para o festival vive há mais de duas décadas em Portugal. É proprietária da Gadanha Mercearia, no Alentejo e já recebeu diversos prêmios como um Sol da Repsol. .O evento, que está em sua oitava edição, é considerado o maior festival de música e gastronomia com entrada gratuita em Portugal. Além da comida, a programação inclui atividades culturais, parque de diversões e atrações dedicadas ao público infantil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Brasil estará representado não só na culinária com Michele, mas também na música. MC Livinho se apresentará no palco principal no dia 11 de julho, às 21h15. O “esquenta” brasileiro começa mais cedo, às 17h, com o Sambinha do Zé, no Palco Arraial.Mais atrações serão divulgadas em breve. “Mais bandas e artistas, uma programação infantil ampliada e o melhor da gastronomia. Fique atento para mais novidades e prepare-se para um fim de semana inesquecível”, destaca o site do evento.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Ser brasileira é partilhar com meus conterrâneos, e não só, que tudo é possível".Chef carioca Michele Marques mistura "Brasil no gingado" com sabores portugueses em restaurante premiado