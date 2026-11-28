A ameaça de perder a autorização de residência, ser deportada ou ficar sem os filhos é utilizada por agressores como instrumento de controle sobre mulheres imigrantes em Portugal. A chamada violência administrativa, associada à violência psicológica e patrimonial, está entre as situações que mais chegam ao Grupo Mulheres do Brasil, em Lisboa."A violência patrimonial, a violência administrativa é muito forte, principalmente nós, que temos uma comunidade imigrante muito grande aqui em Portugal", explica em entrevista ao DN Brasil a advogada Luana Ferreira, uma das líderes do comitê. Estas chantagens são usadas pelos agressores para que a vítima não procure ajuda."A mulher sofre ali uma pressão psicológica, de que, se ela denunciar, ela vai perder a autorização de residência, vai perder o direito que ela já adquiriu, muitas das vezes, pelo relacionamento com o agressor", detalha a advogada. Existem também situações de violência física que chegam ao grupo de voluntárias.De acordo com a advogada, não existe risco de perder o documento por estra vinculado ao agressor. "É uma forma de tentar manipular a vítima. A estratégia, normalmente, do agressor é que ele corte qualquer meio que essa pessoa possa ter ajuda, até mesmo informação", detalha. "A intenção é que a vítima fique encurralada", complementa.Outras violências psicólogicas usadas são a de perda do emprego, da nacionalidade ou de não conseguir renovar o título de residência. "Mas isso não existe", vinca a especialista.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Luana ainda sublinha que muitas são as formas de violência, porque ainda existe o senso comum que a violência é apenas a agressão física. "A violência é patrimonial, é psicológica. A violência doméstica não necessariamente necessita deixar marcas ou ser uma agressão física para ser violência", reforça.Mecanismos de ajudaPortugal tem um cenário bastante diferente se comparado ao Brasil no que diz respeito aos mecanismos legais de apoio às vítimas. No país, não existe nada semelhante com a Lei Maria da Penha ou lei do feminicídio, nem mesmo delegacias especializadas neste tipo de atendimento. "Nosso sonho era ter uma Lei Maria da Penha aqui", destaca a advogada.Em geral, quando uma mulher chega ao grupo em busca de ajuda, as voluntárias encaminham para instituições portuguesas ou ao consulado, que possui o Espaço da Mulher Brasileira (EmuB). Entidades como a Associação de Apoio à Vítima (APAV) também são acionadas.Outra linha de trabalho é a prevenção e conscientização. O ponto alto ocorre sempre em novembro, mês em que se celebra o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Uma caminhada será realizada neste domingo, 29 de novembro.Os diversos núcleos do grupo em Portugal realizam o evento, assim como no Brasil e outros países. Em Lisboa a saída será às 9:30 da Torre de Belém. "Esperamos contar com todos", sintetiza Luana.Em relação aos meios de contato com o grupo, a adovgada garante que é feito de forma confidencial, segura e "respeitando o tempo da vítima". Pode ser enviado um e-mail lisboa@grupomulheresdobrasil.org.br ou um pedido pelo Instagram.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casa do Brasil promove sessão online para apresentar espaço de apoio à mulher brasileira.Brasileiras vítimas de violência no exterior "podem buscar seus direitos até o fim", defende Luiza Brunet.Governo brasileiro reforça mecanismos para atendimento de vítimas de violência de gênero no exterior