Conhecer os próprios direitos, buscar ajuda em casos de violência de gênero e enfrentar situações de discriminação são alguns dos desafios que podem marcar a experiência de mulheres brasileiras que vivem em Portugal. Há um ano e meio, o Consulado do Brasil em Lisboa criou o Espaço Mulher Brasileira em Lisboa (EMuB), onde entram este apoio.No entanto, muitas mulheres ainda não conhecem o serviço. Por isso, a Casa do Brasil de Lisboa vai realizar na quarta-feira, 11 de novembro, uma sessão informativa online para apresentar o local.O encontro está marcado para as 15:00 e terá participação gratuita, mediante inscrição antecipada. A apresentação será conduzida pelas consultoras do EMuB Priscila de Santis Silva e Camila Raibolt. A sessão será online, possibilitando que mulheres que vivem em diferentes partes do país possam participar.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas aqui. O link de acesso à reunião será enviado por e-mail até o final do dia anterior à sessão. Dúvidas sobre a sessão podem ser enviadas para o e-mail sessaocbl@gmail.com.Esta atividade integra o projeto "Migrar com Direitos – Integrar para a Igualdade", financiado pelo programa FAMI2030, no âmbito dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM). A iniciativa prevê a realização de 36 sessões de capacitação e partilha de conhecimentos sobre temas relacionados à experiência migratória. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Novo quadro europeu prevê 900 milhões de euros para migrações, asilo e fronteiras .Casa do Brasil lança Observatório das Mulheres Imigrantes