Será nesta sexta-feira, 10 de julho, o lançamento oficial da Associação Portuguesa de Professores Licenciados no Brasil (APPLB). Uma live no Instagram está marcada para as 21h30, quando serão apresentados os detalhes das iniciativas em andamento e será aberta oficialmente a adesão de novos associados.O DN Brasil apurou que mais de 200 pessoas já manifestaram interesse em integrar a associação e agora serão convidadas a formalizar a filiação. A APPLB oferecerá dois planos pagos, com valores distintos, além de uma modalidade gratuita, com benefícios mais básicos. Em breve, também será lançado um novo plano, que incluirá ferramentas de inteligência artificial.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A APPLB surgiu a partir do grupo de WhatsApp "Lecionar em Portugal", criado para que professores compartilhassem experiências e informações sobre o processo de atuação profissional no país, marcado por entraves burocráticos. A associação é presidida pelo professor Ricardo Jacob.Um dos fundadores é Marcelo Ventura, profissional da área de tecnologia da informação. O brasileiro é marido da professora Alana Alvarenga, que foi demitida da escola em que trabalhava pela falta de um “papel”, que afinal tinha, além de quase ser impedida de concorrer a um concurso por causa do tal “papel”. O DN Brasil divulgou o caso, que teve repercussão nacional e levou a que duas das diretoras da DGAE pedissem demissão.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Advogada lança série sobre os impactos da burocracia na vida de imigrantes em Portugal.Professores brasileiros em Portugal criam associação para enfrentar entraves na carreira docente