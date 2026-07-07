Imigrantes que fizeram o pedido de reagrupamento familiar no regime de transição estão sendo convocados pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). O DN Brasil apurou que os inscritos receberão um e-mail da agência com o Documento Único de Cobrança (DUC) para pagamento da taxa.Após a confirmação do pagamento, será feito o agendamento da entrevista presencial. Segundo fonte da AIMA, são cerca de nove mil casos, mas o número final poderá ser menor, já que a confirmação depende da quitação da taxa.A marcação ocorrerá nos próximos meses, preferencialmente em um posto próximo à residência do imigrante. De acordo com a mesma fonte, algumas entrevistas poderão ser agendadas "mais para frente", devido ao grande volume de processos de reagrupamento familiar já em andamento.O regime de transição foi criado com a mudança na lei, que tornou mais rígidas as regras para este tipo de regularização. Estes pedidos foram feitos entre outubro e abril deste ano.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppO DN Brasil também apurou que a AIMA pretende concluir, até o fim de julho, todas as marcações pendentes. Entre elas estão os milhares de pedidos de autorização de residência por curso profissionalizante, apresentados por meio do formulário de contato aberto pela agência em abril.Outra convocação prevista para os próximos dias será a dos imigrantes que fizeram apenas o pagamento parcial das taxas. A agência chegou a publicar um alerta nas redes sociais orientando a regularização, mas nem todos concluíram o pagamento.A solução encontrada pela AIMA para dar uma nova oportunidade a esses imigrantes foi convocá-los para a entrevista presencial e realizar a cobrança do valor restante durante o atendimento. Parte desses processos é justamente de reagrupamento familiar, modalidade em que o valor total das taxas costuma ser mais elevado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fim da transição impõe novos prazos ao reagrupamento familiar em Portugal.Reagrupamento familiar para titulares de CPLP passa a ser permitido no portal da AIMA