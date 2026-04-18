Reagrupamento familiar para titulares de CPLP passa a ser permitido no portal da AIMA

Imigrantes que já possuem o título de residência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) podem solicitar o reagrupamento familiar. O portal da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) passou a permitir esses pedidos neste sábado, 18 de abril.No entanto, a solicitação ainda está condicionada à exigência de ter um filho menor em território nacional, tal como nos demais casos. Outra regra importante é que quem ainda está à espera do cartão não pode fazer o pedido. Segundo fonte da AIMA ouvida pelo DN Brasil, trata-se de um número “muito residual”, e a maioria dos cartões deferidos já foi enviada.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Até então, o portal não permitia que pessoas com título CPLP fizessem a solicitação. A única forma de garantir esse direito era por meio de ação judicial, como ocorre em outros casos. Isso porque a lei assegura uma série de direitos aos imigrantes, mas que acabam sem eficácia prática por não haver um meio administrativo para solicitá-los.Essa mudança, que beneficia principalmente a comunidade brasileira em Portugal, ocorre a poucos dias do fim do regime de transição do reagrupamento familiar. O DN Brasil apurou que um sistema para que essas pessoas possam fazer o pedido está em estudo e pode ser implementado em breve.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigrantes estão prejudicados perto do fim do regime de transição do reagrupamento familiar.AIMA lança formulário para pedido de residência temporária a estudantes que trabalham e não concluíram o curso