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Imigrantes estão prejudicados perto do fim do regime de transição do reagrupamento familiar

Com o fim do regime de transição no próximo dia 21, brasileiros e demais imigrantes passam a ficar sujeitos às novas regras do reagrupamento, que exigem dois anos de residência prévia no país.

O regime de transição do reagrupamento familiar está chegando ao fim e imigrantes continuam prejudicados. Por enquanto, não há um sistema disponível para todas as pessoas que possuem esse direito. O portal apenas aceita pedidos de casais com filhos menores em território nacional.

O DN Brasil apurou com fonte da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) que está em estudo a criação de um novo formulário para pedidos de reagrupamento familia. No entanto, não há garantia que esteja disponível a tempo.

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Imigrantes estão prejudicados perto do fim do regime de transição do reagrupamento familiar
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