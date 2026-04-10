Imigrantes estão prejudicados perto do fim do regime de transição do reagrupamento familiar

O regime de transição do reagrupamento familiar está chegando ao fim e imigrantes continuam prejudicados. Por enquanto, não há um sistema disponível para todas as pessoas que possuem esse direito. O portal apenas aceita pedidos de casais com filhos menores em território nacional.O DN Brasil apurou com fonte da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) que está em estudo a criação de um novo formulário para pedidos de reagrupamento familia. No entanto, não há garantia que esteja disponível a tempo.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 10 de abril.AIMA abre agendamento de residência via cursos profissionalizantes