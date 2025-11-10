Web Summit. Brasil chega com mais de 370 ‘startups’ e programação intensa

A presença do Brasil no Web Summit, que começa hoje, representa a diversidade do país e o retrato dos brasileiros e brasileiras: une aqueles que já fizeram o percuso de escolher Portugal e mais de 370 startups sediadas no Brasil. “Teremos mais CEOs do Brasil do que CEOs de Portugal”, disse Paddy Gosgrave num jantar com jornalistas estrangeiros, o qual o DN Brasil participou.A delegação traz mais do que um alto número. Traz também diversidade, com a escolha a partir de critérios como serem lideradas por mulheres e das regiões Norte e Nordeste, para ir além do já tradicional eixo Rio-São Paulo. “As nossas startups têm essa representação de gênero, uma distribuição mais igualitária pelo país, porque não há uma concentração excessiva só no Sudeste, tivemos essa preocupação”, diz ao DN Brasil Paulo Mateus, chefe do escritório local da Apex em Lisboa, que iniciou atividades neste ano. Das 151 participantes selecionadas pela ApexBrasil, 80 (52,98%) são da região Sudeste (23,18%), 35 do Nordeste (17,88%), 27 do Sul (17,88%), seis do Norte (3,97%) e três do Centro-Oeste (1,98%). Mais de 120 empresas apoiadas pela Agência participam do Web Summit Lisboa pela primeira vez. .O mesmo destaca ao jornal Décio Lima, presidente do Sebrae. “Os nossos esforços são sempre em propiciar a inclusão, por isso todas as regiões brasileiras estão representadas na seleção, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, e mais de 50% das startups são lideradas por mulheres. As startups brasileiras movimentaram quase R$ 94 milhões de reais (15,6 milhões de euros) em negócios no Web Summit, nos últimos anos”, destaca.Na edição de 2024, Paulo Mateus já havia começado o trabalho de operacionalizar a Apex na capital portuguesa, mas o escritório ainda não estava em funcionamento. Agora, a união com o Sebrae, a Embratur e a Fiocruz, que ficam juntas no mesmo prédio em Lisboa e em articulação com o Brasil, possibilitaram uma programação ainda mais intensa, que vai além do feira tecnológica. “Todas as entidades que funcionam no nosso prédio estão unidas e toda integrada nesse Web Summit. A gente traz inovação nesse momento, exatamente é uma antecipação de tratar essas startups já com curadoria e tentando fazer esse matchmaking nos eventos”, ressalta o chefe da Apex local. A participação do Brasil no Web Summit deste ano é organizada desde 2024.As atividades começam nesta segunda-feira, 10 de novembro, com o Seminário de Internacionzaliação, com objetivo promover o diálogo e a cooperação internacional entre ecossistemas de inovação, além de apresentar oportunidades concretas para startups e pequenas empresas brasileiras que desejam expandir a sua actuação no mercado europeu e global. Os painéis terão temas como os programas de apoio à internacionalização, estratégias e rodadas de negócio. Está confirmada a participação de 30 empresas internacionais. As startups e empresas inovadoras da delegação terão a oportunidade de se conectar diretamente com representantes de países interessados nas tecnologias e inovações brasileiras. Este será o início oficial das atividades comitiva do Brasil no Web Summit.No dia seguinte, terça-feira, será realizada, às 15h00, a abertura oficial do pavilhão do Brasil na feira tecnológica, com a presença de autoridades, como o embaixador do Brasil, Raimundo Carreiro e Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. Assim como no ano passado, o estande será um dos maiores de todo o evento e palco de uma programação até quinta-feira, com com seminário, palestras, lançamentos, pitch session, debates, reuniões de negócios, encontros com lideranças internacionais network em várias áreas. Outro evento, que será na sede da Apex na terça-feira, é o lançamento do Programa de Incubação ApexBrasil/Sebrae, que reforça o reforça o apoio conjunto para a internacionalização de startups. Assim como a diversidade regional e liderança feminina é um dos pilares da participação do Brasil, a sustentabilidade é outro, explica Paulo Mateus. “Teremos vários biotechs, algumas já aceleradas aqui”, ressalta.Estas agendas também são apoiadas pela Embaixada do Brasil em Lisboa. “Vamos receber delegações numerosas de empreendedores brasileiros em coordenação com a Apex e o Sebrae, vai haver o já tradicional seminário de internacionalização que é para introduzir os empreendedores brasileiros que vêm nessas missões para conhecer o ecossistema português e estaremos em todas estas atividades”, ressalta Olympio Faissol, ministro-conselheiro da embaixada.Turismo e tecnologiaCom o escritório da Embratur já em funcionamento, a agência reforça as atividades no evento, sendo o turismo uma área na qual Brasil e Portugal estão ligadas. “É o segundo ano em que a Embratur apoia a participação de startups brasileiras com soluções aplicadas ao turismo. O Web Summit é uma oportunidade para as startups do ecossistema de turismo apresentem seus “pitches”, se conectem com investidores e acompanhem as tendências e as tecnologias que transformam o setor”, ressalta Larissa Ushizima, executiva de negócios do escritório da Embratur em Lisboa.Inclusive, a agência brasileira trouxe startups que desenvolvem projetos relacionados ao turismo para o Web Summit. O objetivo da participação dos empreendimentos selecionados no evento é atrair a atenção do mundo para as inovações brasileiras que podem ser aplicadas no turismo e conectá-las a investidores globais. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Marcelo Freixo, presidente da Embratur, é defensor da união entre tecnologia e turismo. “Levar nossas oito turistechs ao Web Summit Lisboa, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, é a prova concreta de que a Embratur está alinhada com o futuro do turismo. Essas startups, incentivadas dentro dos programas de inovação do EmbraturLAB, oferecem soluções de ponta com foco em sustentabilidade, dados e novas experiências. Elas têm todo o potencial para atrair investimento global e ajudar a transformar o nosso setor. É o uso da tecnologia promovendo modernização, inovação e sustentabilidade no turismo”, disse em comunicado enviado ao DN Brasil.Quem já está aquiSendo a maior comunidade imigrante em Portugal, um dos diferenciais do Brasil no Web Summit é ter também a presença de brasileiras e brasileiros que já atuam no país em pequenas, médias e grandes empresas, além de participações independentes.Quem já está no ramo há bastante tempo traz suas próprias delegações com agendas focadas. É o caso do empresário brasileiro Luciano Montenegro Menezes, CEO do World Trade Center de Lisboa e vice-presidente da rede de WTC pelo mundo. “Nós estamos envolvidos em receber uma missão de mulheres empreendedoras do World Trade Center de Paris, uma missão do setor automotivo e uma terceira missão de empresas de startups”, conta ao DN Brasil. Para o CEO, o Web Summit em Lisboa é uma oportunidade não só para participar da feira,mas também para troca de experiências fora do evento, como as que Luciano proporciona. “Na minha opinião é fundamental que quem vem no Web Summit fazer uma seleção, como é um evento muito grande, fazer uma seleção dos pontos que realmente quer conhecer um pouco mais a fundo e também conhecer não só o evento Web Summit, mas conhecer algumas empresas portuguesas que estão aqui, empresas brasileiras que já estão instaladas e quais são os erros e acertos dessas empresas ao se instalar aqui em Portugal”, reflete. E aponta que é também uma oportunidade para conhecer empresas da Europa e de outros continentes.Quem também está nesta área há dez anos é o Atlantic Hub, localizado em Oeiras e comandado pelo brasileiro Eduardo Migliorelli. “Estamos trazendo 70 empresários, empreendedores e investidores do Brasil inteiro. Um grande diferencial desse ano é uma melhor qualificação de todas as empresas em muitas áreas, com destaque para a construção civil”, revela ao jornal. Assim como Luciano, Eduardo aposta em agendas paralelas ao Web Summit para conexões com Portugal e organizou palestras, visitas técnicas como na Portugal Ventures, empresa de capital de risco que integra o grupo Banco Português de Fomento, para entender como funciona o setor público português. Outro encontro será na Fábrica de Unicórnios, além de eventos e conexões com parceiros estratégicos. “Isso é um ponto muito importante da nossa missão, é realmente a conexão entre as figuras Brasil-Portugal para que elas possam desenvolver negócio. Esse é o foco, é sair daqui com negócio, com acordos”, vinca.Já o Cais do Porto, hub de internacionalização localizado em Aveiro, estará no estande do Brasil como ambiente de inovação e levando cinco empresas que estão incumbadas no hub. “A nossa perspectiva é de conhecer outras startups e empresas brasileiras e atrair para o processo de internacionalização do Cais do Porto, porque já temos esse programa completamente desenhado e organizado para que essas empresas que se queiram internacionalizar, ressalta ao DN Brasil a diretora de operação Marcela Valença. “Somos um porto seguro para chegar, porque já temos empresas num processo de maturidade e expansão”, complementa.O Web Summit começa oficialmente nesta segunda-feira e termina na quinta-feira, dia 14 de novembro. A previsão é que o encontro receba cerca de 70 mil participantes de todo o mundo.