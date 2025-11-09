DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Felipe Lopes da Silva, superintendente de Inteligência de Negócio
Digitalização. "Queremos contribuir com Portugal", diz superintendente da estatal brasileira de tecnologia

Felipe Lopes da Silva, superintendente de Inteligência de Negócio do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) está em Portugal e conversou com o DN Brasil.
O Serpro, agora chamado Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação do Brasil, trabalha com 44 países no desenvolvimento de tecnologias e quer que o 45º seja Portugal.
“Queremos contribuir, e os governos já têm conversado muito”, diz ao DN Brasil Felipe Lopes da Silva, superintendente de Inteligência de Negócio do Serpro.

“Enquanto empresa pública, o Serpro gostaria, sim, de contribuir, de poder trazer a nossa expertise nas soluções que já desenvolvemos, como o Gov.br e a Carteira Digital de Trânsito. São sistemas que integraram diversas bases de dados no Brasil, reunindo informações e proporcionando mais agilidade e eficiência para o cidadão na ponta”, destaca ao jornal. O executivo participou da programação do Brazil Tech Days, em Aveiro.

Nesta semana, à margem do seminário “Diálogo sobre uma Agenda Luso-Brasileira em IA”, representantes dos governos do Brasil e de Portugal realizaram uma reunião para acertar o avanço de ações práticas do memorando de entendimento sobre o tema. O documento foi assinado durante a cimeira Brasil–Portugal, realizada em fevereiro, em Brasília.

O secretário de Estado para a Digitalização de Portugal, Bernardo Correia, foi convidado pelo secretário de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital do Brasil, Henrique de Oliveira Miguel, a visitar o Brasil e conhecer de perto as tecnologias desenvolvidas. Também durante o Brazil Tech Days, Henrique afirmou que as conversas continuam avançando, sendo o encontro do dia anterior decisivo para o progresso das iniciativas.

Brasil à frente

O superintendente do Serpro participou de uma mesa no evento em Aveiro sobre a digitalização dos serviços públicos, na qual foi reconhecido que o Brasil está à frente nessa área. A empresa pública é responsável por praticamente todos os serviços digitais do governo federal, tendo o Gov.br como “a menina dos olhos”, acessível a qualquer cidadão em qualquer parte do mundo. Outra tecnologia de destaque é a biometria à distância, que, em Portugal, ainda precisa ser feita presencialmente.

Felipe afirma que é “perfeitamente possível” integrar diferentes sistemas de órgãos públicos, como as Finanças e a Segurança Social, entidades com as quais os brasileiros precisam lidar em Portugal. Um dos principais choques culturais dos imigrantes, segundo ele, é a falta de interoperabilidade entre os sistemas, o que dificulta a vida dos cidadãos. O Serpro, inclusive, é responsável pelos sistemas que tratam da documentação dos imigrantes que vivem no Brasil.

Durante o Brazil Tech Days, foi assinado um acordo de cooperação com o Cais do Porto, fortalecendo a aproximação entre os dois países.
“O nosso intuito é aproximar mais o Governo do Brasil de Portugal, por meio do Cais do Porto, que é um hub de inovação”, pontua Felipe ao DN Brasil.

Segundo o executivo, a experiência de cooperação com outros países tem sido bastante positiva. O Governo brasileiro oferece consultorias e sistemas tecnológicos, especialmente na área de serviços públicos. “Em Angola, por exemplo, estamos reformulando tudo”, cita. “Todos nos pedem para ‘mudar tudo’, porque confiam na nossa tecnologia”, complementa.

A empresa é uma das mais premiadas nesta área. Em 2024, o Serpro recebeu 13 premiações de destaque, sendo dez brasileiras e três internacionais. Os prêmios internacionais reconheceram "a maturidade da estratégia de dados da empresa, além de sua expertise em desenvolver sistemas voltados para a experiência do cliente". Uma equipe da secretaria do Governo Digital também ganhou um prêmio da ONU pelo trabalho do governo realizado com a plataforma Gov.br. Por fim, a CIN foi considerada o melhor cartão de identificação nacional da América Latina.

