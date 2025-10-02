Vistos de procura de trabalho. Brasil pede a Portugal "definição mais ampla" de altamente qualificados

Quais serão as profissões altamente qualificadas que Portugal aceitará para o visto de procura de trabalho? Ainda não se sabe. Mas o Governo brasileiro já se antecipou e pediu a Portugal "uma definição mais ampla possível" de "trabalhos altamente qualificados". O tema foi dialogado esta semana na reunião anual da Subcomissão de Assuntos Consulares e Circulação de Pessoas, realizada em Lisboa.A comitiva brasileira solicitou que essas profissões aceitas "não se limitem a funções academicamente elevadas". O visto de procura de trabalho é, atualmente, o mais solicitado por brasileiras e brasileiros nos consulados portugueses.A preocupação do Governo do Brasil, que acompanha de perto as mudanças na Lei dos Estrangeiros em Portugal, reflete-se também na apreensão dos futuros imigrantes. Desde o anúncio da mudança da lei, existe receio de não conseguir o visto a tempo da alteração. Há ainda indefinição sobre quais profissões se enquadrarão, o que pode impedir a solicitação de muitas pessoas que não possuem as qualificações acadêmicas necessárias..Brasil adicionou oficialmente tema da xenofobia na agenda bilateral com Portugal.O pedido do Governo do Brasil na reunião também leva em conta a dificuldade em reconhecer diplomas brasileiros em Portugal. O Mapeamento da Diáspora Científica Brasileira em Portugal, que contou com apoio da Embaixada do Brasil em Lisboa, mostrou que 42% dos profissionais com “formação superior avançada” estão trabalhando fora da área.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo o mesmo documento, mais de 56% das pessoas ouvidas na pesquisa não conseguiram revalidar o diploma em Portugal. “Analisando a totalidade da pesquisa, observa-se uma forte relação entre a revalidação de diplomas e a inserção profissional na área de formação”, consta no relatório. O estudo foi realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),O DN Brasil questionou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) sobre a previsão de publicação da portaria com as profissões, mas ainda não obteve resposta. O texto aprovado da lei diz que "as competências técnicas especializadas" serão definidas "em portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, das migrações, da educação e do trabalho". O Governo também não anunciou medidas para facilitar o reconhecimento dos diplomas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“A brasileira tem mais dificuldade para entrar no mercado altamente qualificado”, diz pesquisadora.Mercado de trabalho: brasileiros altamente qualificados enfrentam barreiras em Portugal