VFS volta atrás e recebe pedidos de visto de procura de trabalho enviados antes da entrada em vigor da lei

"Solicitamos que o e-mail enviado anteriormente seja desconsiderado". Esta foi a comunicação recebida por uma brasileira que teve, alguns dias antes, o envio do pedido do visto de procura de trabalho recusado pela VSF. A justificativa era a entrada em vigor da nova lei, mesmo que ainda não tivesse sido publicada no Diário da República.O reenvio dos e-mails ocorreu após o DN Brasil noticiar a incoerência da recusa e questionar o tema ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). A VSF também voltou atrás após os cidadãos enviarem ofícios em que justificam, com base legal, a necessidade de aceitar o pedido. "Não sei se teve relação, mas questionamos junto ao consulado a devolutiva do documento por parte da VSF antes da lei entrar em vigor", explica ao jornal a consultora Danielle Lago.Ainda segundo a brasileira, outras confirmações de pedidos enviados antes da entrada em vigor da lei foram confirmados. Na quinta-feira, 23 de outubro, data que a legislação passou a valer, o MNE divulgou a suspensão dos pedidos de visto de procura de trabalho a partir daquele dia.De acordo com o Governo português, "os postos consulares portugueses no Brasil e/ou os centros de pedidos de visto da VFS Global deixarão de estar habilitados a processar os pedidos de visto para procura de trabalho, uma vez que esta tipologia de visto deixou de existir nos moldes anteriormente definidos na Lei".O MNE confirmou a data da mudança. "Assim, todos os pedidos de visto para procura de trabalho que sejam enviados por correio ou apresentados presencialmente a partir de 23 de outubro de 2025 não poderão ser aceites, sendo os mesmos devolvidos aos requerentes de visto pela VFS Global".Como já divulgado pelo DN Brasil, ainda será necessária a publicação de uma portaria entre vários ministérios, que definirá as novas regras deste tipo de visto. "Em seu lugar, passará a existir o visto para procura de trabalho qualificado, cujos pedidos apenas poderão ser apresentados assim que a nova tipologia seja objeto da necessária regulamentação, em linha com o disposto na nova Lei de Estrangeiros".Até agora, nenhuma informação concreta sobre a nova modalidade de visto foi divulgada. Na reunião anual da Subcomissão de Assuntos Consulares e Circulação de Pessoas, realizada em Lisboa recentemente, o Brasil questionou Portugal sobre a definição de "altamente qualificados".A comitiva brasileira solicitou que essas profissões aceitas "não se limitem a funções academicamente elevadas". O visto de procura de trabalho era, até a semana passada, o mais solicitado por brasileiras e brasileiros nos consulados portugueses.O pedido do Governo do Brasil na reunião também leva em conta a dificuldade em reconhecer diplomas brasileiros em Portugal. O Mapeamento da Diáspora Científica Brasileira em Portugal, que contou com apoio da Embaixada do Brasil em Lisboa, mostrou que 42% dos profissionais com "formação superior avançada" estão trabalhando fora da área.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.