Vendas para show de Ivete Sangalo em Cascais começam nesta terça-feira

Os ingressos para o espetáculo “Ivete Clareou”, novo projeto de Ivete Sangalo que será apresentado em Portugal começam a ser vendidos nesta terça-feira (7). A apresentação está marcada para o dia 5 de setembro, em Cascais, e será a primeira vez que o formato, dedicado ao samba, chega ao exterior.O show acontece nos Jardins do Casino Estoril e integra a agenda internacional da artista, que já tem nove datas confirmadas no Brasil ao longo de 2026. Entre as cidades incluídas estão Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. A passagem por Cascais marca a estreia fora do país de um projeto que, no último ano, reuniu dezenas de milhares de pessoas em apresentações no Brasil.“Ivete Clareou” é centrado no repertório do samba e do pagode, com releituras de clássicos do gênero, músicas inéditas e sucessos da própria carreira da cantora. A produção aposta em um formato imersivo, com palco em 360 graus e duração que pode ultrapassar cinco horas. O espetáculo também inclui homenagens a nomes como Clara Nunes, Alcione e o grupo Demônios da Garoa.A realização é da produtora Mundo Propício, responsável por eventos como o Coala Festival Portugal e apresentações recentes de artistas brasileiros no país. Os ingressos estarão disponíveis para venda no site do Ticketline, que pode sre acessado através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Criolo leva novo projeto com Dino D’Santiago e Amaro Freitas ao Primavera Sound, no Porto