Criolo leva novo projeto com Dino D’Santiago e Amaro Freitas ao Primavera Sound, no Porto

O rapper brasileiro Criolo está confirmado na programação do Primavera Sound Porto 2026, onde apresenta o projeto “Criolo, Amaro & Dino”, ao lado de Dino D’Santiago e Amaro Freitas. O show ocorre no dia 13 de junho, no Porto, e marca a chegada ao palco português do álbum lançado em janeiro deste ano. Os ingressos para o festival já estão disponíveis para venda. O disco reúne 12 faixas e propõe um diálogo musical entre Brasil, Portugal e outras influências da lusofonia, misturando rap, MPB, jazz, morna e funaná. A parceria começou em Lisboa, durante uma sessão de estúdio que deu origem à música Esperança, indicada ao Grammy Latino de 2024 como Melhor Canção em Língua Portuguesa. A partir dali, os três artistas seguiram trabalhando juntos em diferentes cidades, entre Brasil e Portugal, até consolidar o projeto.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em entrevista ao Diário de Notícias e ao DN Brasil em 2025, quando fez sua última turnê por aqui, Criolo destacou a importância dessas conexões construídas ao longo dos anos com artistas portugueses e de outros países de língua portuguesa. O rapper lembrou que a relação com Portugal começou ainda em 2013 e foi se aprofundando com apresentações e colaborações. Com mais de três décadas de carreira, Criolo se consagraou como um dos nomes mais relevantes da música brasileira contemporânea, transitando entre gêneros e ampliando o diálogo com diferentes cenas musicais. Já o português Dino D’Santiago tem se destacado na música europeia ao cruzar referências cabo-verdianas com sonoridades urbanas, enquanto Amaro Freitas ganhou projeção internacional como um dos pianistas mais inventivos do jazz atual.Os ingressos para o Primavera Sound 2026 no Porto já estão à venda no site oficial do festival, com preços que variam entre €75 e os €180. As entradas podem ser adquiridas através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.22 anos após chegar a Lisboa, Rock in Rio quer ampliar ponte cultural entre Brasil e Portugal