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Renovação é online.Foto: Leonardo Negrão
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Títulos de residência que vencem em janeiro já podem ser renovados

Portal foi aberto para documentos que perdem validade até 31 de janeiro de 2027.
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Os títulos de residência que vencem em janeiro de 2027 já podem ser renovados. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) liberou o portal este sexta-feira, 23 de outubro, para os documentos que vencem no primeiro mês do próximo ano.

"Renovação de Autorizações de Residência cujo termo expire após 1 de julho de 2025 e até 31 de janeiro de 2027. Caso o termo da sua autorização de residência seja posterior, deve aguardar pela abertura do Portal aos meses seguintes", consta no site, que completou um ano em julho.

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Até então, o site aceitava os documentos que perdiam validade até dezembro. Esta última abertura havia acontecido no dia 03 de agosto. A agência tem realizado a abertura do site para períodos de dois meses à frente, como forma de evitar o acúmulo de pedidos. 

Relatos recebidos pelo DN Brasil indicam que os documentos têm sido entregues dentro do prazo de 60 dias após a renovação online. Desde que este sistema foi implementado, não houve atraso na liberação do procedimento.

amanda.lima@dn.pt

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