Os títulos de residência que vencem em janeiro de 2027 já podem ser renovados. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) liberou o portal este sexta-feira, 23 de outubro, para os documentos que vencem no primeiro mês do próximo ano."Renovação de Autorizações de Residência cujo termo expire após 1 de julho de 2025 e até 31 de janeiro de 2027. Caso o termo da sua autorização de residência seja posterior, deve aguardar pela abertura do Portal aos meses seguintes", consta no site, que completou um ano em julho.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Até então, o site aceitava os documentos que perdiam validade até dezembro. Esta última abertura havia acontecido no dia 03 de agosto. A agência tem realizado a abertura do site para períodos de dois meses à frente, como forma de evitar o acúmulo de pedidos. Relatos recebidos pelo DN Brasil indicam que os documentos têm sido entregues dentro do prazo de 60 dias após a renovação online. Desde que este sistema foi implementado, não houve atraso na liberação do procedimento.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Minha residência venceu. Estou ilegal em Portugal?.AIMA aprovou 26 mil títulos de reagrupamento familiar até setembro