O Governo emitiu 26.000 títulos de reagrupamento familiar nos primeiros nove meses deste ano, o equivalente a uma média de cerca de 2.900 por mês até setembro. O número foi apresentado pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no Parlamento.De acordo com o titular da pasta, este é o maior volume de reagrupamentos familiares dos últimos anos. Segundo Leitão Amaro, a média histórica era de 20.000 cartões por ano.Além dos 26.000 documentos emitidos, já foram realizados 42 mil atendimentos e 55 mil agendamentos, adiantou o ministro. Ele explicou que, primeiro, foram resolvidas outras pendências, como as manifestações de interesse, os títulos CPLP e as renovações.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Como o DN Brasil já noticiou, milhares de imigrantes estão com atendimentos presenciais marcados até o final deste ano. No entanto, até agora, esses atendimentos são permitidos somente para familiares que já estão em território português.Além disso, o Governo também mudou as regras de reagrupamento familiar no ano passado. Desde outubro de 2025, é necessário ter dois anos de título de residência válido para fazer a solicitação.Segundo a justificativa apresentada pelo Executivo, as mudanças tiveram, entre outros objetivos, "adequar as expectativas", visto que o tempo de análise dos processos já estava próximo de dois anos. Além disso, o prazo para a conclusão dos casos foi ampliado, com mais seis meses para análise. O prazo total passou a ser de nove meses.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros receberam 115.709 novas autorizações de residência em Portugal em 2025. Comunidade tem mais de 490 mil pessoas.Emitidas 27 mil notificações de abandono voluntário este ano