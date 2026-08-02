A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) vai abrir o portal de renovações para títulos de residência que vencem em novembro e dezembro deste ano. A informação foi confirmada por uma fonte da agência ao DN Brasil. O portal estará disponível ao longo desta segunda-feira, 03 de agosto.Atualmente, podem ser renovados os títulos de residência vencidos até outubro. A abertura anterior ocorreu no dia 10 de junho, contemplando os documentos com vencimento entre setembro e outubro.A agência tem realizado a abertura do site para períodos de dois meses à frente, como forma de evitar o acúmulo de pedidos. Relatos recebidos pelo DN Brasil indicam que os documentos têm sido entregues dentro do prazo de 60 dias após a renovação online.Esse sistema completou um ano este mês. Para o procedimento digital, foi lançado um novo portal, eliminando a necessidade de comparecimento presencial a um balcão da AIMA.Já os títulos de residência vencidos até julho do ano passado e renovados pela Estrutura de Missão ainda enfrentam atrasos. Há relatos de imigrantes que aguardam há meses a chegada da autorização de residência renovada. O mesmo ocorre com a renovação dos títulos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppApesar de ainda existirem processos em andamento por meio do mutirão, o objetivo do Governo é centralizar o procedimento no portal online, após anos de dificuldades para renovar os documentos. Com o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a responsabilidade pelo serviço foi dividida entre a AIMA e o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), que nunca conseguiu implementar as renovações de forma efetiva.Com o passar dos meses, mais de 374 mil imigrantes ficaram com os documentos vencidos, pois não havia uma forma de renovação disponível. Em julho de 2025, a operação passou a funcionar em duas frentes: presencialmente, para os documentos mais antigos, e online, para aqueles com vencimento a partir de agosto.A abertura seguinte não tem data e será para os documentos que perdem validade em janeiro. Desde que este sistema foi implementado, não houve atraso na liberação do procedimento.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Nova ferramenta da AIMA permite acompanhar cada etapa do processo de residência.Centros de saúde ignoram atrasos da AIMA e cancelam inscrição de pacientes à espera de título renovado