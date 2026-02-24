Caetano Veloso substitui Maria Bethânia no Coala Festival em Cascais

Atenção, Portugal! Caetano Veloso foi anunciado como substituto de Maria Bethânia no próxima edição do Coala Festival de Cascais. A artista, que era uma das principais atrações do evento marcado para os dias 30 e 31 de maio, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, cancelou a apresentação e foi substituída pelo seu irmão. O motivo não foi informado pela organização.“Seguimos cheios de expectativas em ainda viver esse encontro juntos em outro momento”, escreveu sobre o cancelamento de Bethânia o perfil oficial do festival nas redes sociais. Menos de uma hora depois, o Coala anunciou Caetano Veloso como substituto, descrevendo-o como “um dos maiores nomes da música brasileira”. Os ingressos para o evento ainda estão disponíveis para venda.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A troca mobilizou o público nas redes. Antes da confirmação do novo nome, fãs manifestavam frustração e pediam outros artistas brasileiros nos comentários. Após o anúncio de Caetano, as reações passaram a destacar a relevância do cantor na história da música brasileira. Aos 83 anos, o artista mantém agenda ativa de shows, inclusive em Portugal, e segue como uma das figuras centrais da MPB.Criado no Brasil e com edição portuguesa desde 2024, o Coala Festival chega ao terceiro ano em Portugal mantendo a proposta de reunir artistas do Brasil, de Portugal e de países africanos de língua portuguesa. Para 2026, também estão confirmados nomes como Lulu Santos, João Gomes, Bonga e Slow J.Os ingressos seguem disponíveis para venda através deste link e variam entre os €90 e os €180. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Após Lulu Santos, Coala Festival Cascais anuncia apresentações de João Gomes e Maria Bethânia.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira