Caetano Veloso substitui Maria Bethânia no Coala Festival em Cascais

Cantora cancelou participação e organização anunciou o irmão como atração principal da terceira edição do evento em Portugal, marcada para maio.
Atenção, Portugal! Caetano Veloso foi anunciado como substituto de Maria Bethânia no próxima edição do Coala Festival de Cascais. A artista, que era uma das principais atrações do evento marcado para os dias 30 e 31 de maio, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, cancelou a apresentação e foi substituída pelo seu irmão. O motivo não foi informado pela organização.

“Seguimos cheios de expectativas em ainda viver esse encontro juntos em outro momento”, escreveu sobre o cancelamento de Bethânia o perfil oficial do festival nas redes sociais. Menos de uma hora depois, o Coala anunciou Caetano Veloso como substituto, descrevendo-o como “um dos maiores nomes da música brasileira”. Os ingressos para o evento ainda estão disponíveis para venda.

A troca mobilizou o público nas redes. Antes da confirmação do novo nome, fãs manifestavam frustração e pediam outros artistas brasileiros nos comentários. Após o anúncio de Caetano, as reações passaram a destacar a relevância do cantor na história da música brasileira. Aos 83 anos, o artista mantém agenda ativa de shows, inclusive em Portugal, e segue como uma das figuras centrais da MPB.

Criado no Brasil e com edição portuguesa desde 2024, o Coala Festival chega ao terceiro ano em Portugal mantendo a proposta de reunir artistas do Brasil, de Portugal e de países africanos de língua portuguesa. Para 2026, também estão confirmados nomes como Lulu Santos, João Gomes, Bonga e Slow J.

Os ingressos seguem disponíveis para venda através deste link e variam entre os €90 e os €180.

