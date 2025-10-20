Sessão online e gratuita nesta semana vai ensinar sobre percursos formativos e educativos em Portugal

Quais são os percursos, opções de formação e qualificação existentes nos diversos níveis de ensino em Portugal? Qual é a diferença entre o ensino técnico e o politécnico? Existem oportunidades de estudo gratuitas, como no Brasil? Essas e outras perguntas serão respondidas em uma sessão online nesta semana, promovida pela Casa do Brasil.Os esclarecimentos serão prestados na quinta-feira, dia 23 de outubro, às 15h, via Zoom. Quem conduzirá a sessão é a consultora educativa e relações públicas Ana Guimarães Duarte.A profissional “explicará o sistema educativo português, os seus variados percursos e as opções de formação e qualificação nos níveis técnico, politécnico e superior, bem como as oportunidades disponíveis que sejam acessíveis ou gratuitas em Portugal”, destaca a Casa do Brasil em nota enviada ao DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As inscrições devem ser realizadas até 24 horas antes da sessão. O link para solicitar uma vaga pode ser acessado aqui. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail sessaocbl@gmail.com.A atividade da Casa do Brasil integra o projeto FAMI2030 – FAMI 00326600 Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) – Migrar com Direitos: Integrar para a Igualdade, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). Sessões anteriores abordaram temas como a Lei da Nacionalidade, equivalência de diplomas, processos de regularização e saúde mental.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal emitiu 3157 vistos para estudantes brasileiros este ano.Guia do imigrante. Como ficam os prazos dos títulos de residência vencidos após o fim do decreto-lei?